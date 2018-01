SOUTĚŽ: Vyhrajte kuchařkou plnou zdravých receptů

Je to jen pár měsíců, co trojice studentů uvedla na trh svoji kuchařku zdravých receptů. Druhý díl vznikl na základě ohlasů nadšených čtenářů. Těšit se můžete na větší rozmanitost ingrediencí a postupů. I když jsme byli trošku odvážnější, pořád jsme dbali na to, aby byly suroviny dobře dostupné a postupy zvládl každý.

A jak kuchařku vyhrát? Stačí odpovědět na jednoduchou otázku: Kolik receptů kniha Jíme zdravě s Fitrecepty II. obsahuje? Své odpovědi posílejte do neděle 7. ledna. Ze správných vybereme vítěze.