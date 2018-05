Rudé vlajky či plakát s hákovým křížem? Nic protiprávního, zúčtovala policie s Prvním májem

PRAHA „Pane, poprosím vás o občanský průkaz, kvůli té vlajce za vámi,“ přerušil povídání člena Komunistického svazu mládeže na oslavách Prvního máje v Praze policista. Takových situací se na Výstavišti u Křižíkovy fontány odehrálo několik. Zejména kvůli rudým vlajkám se srpy a kladivy. Policie na místě řešila i transparent opačného názorového tábora s hákovým křížem. Podle informací serveru Lidovky.cz od police však k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo. Jde prý jen o projevení názoru.

Oproti jiným letům se oslavy Svátku práce obešly bez vážnějších incidentů. Policie se přesto zabývala několika případy - souvisejícími především s projevováním názorů účastníků akcí na vlajkách a transparentech.



Se srpy a kladivy i bez

„Musíme to zadokumentovat,“ oznámil policista na místě jednomu z členů Komunistického svazu mládeže a poukázal na rudou vlajku za ním. Mladík beze slova vytáhl z kapsy občanský průkaz. Policie ale komunikovala i s lidmi zastupující názorový protipól.

Po skončení akce měla pražská policie na stole dokumenty s údaji několika komunistů i jejich odpůrců, kteří na Výstaviště, kde tradičně probíhá sraz příznivců KSČM, dorazili vybavení nejrůznější materiály hlásající jejich názory.

Zatímco někteří rudou vlajku, používanou jako symbol dnes již zaniklého Sovětského svazu, zbavili žluté nášivky ve tvaru srpu a kladiva, jiní komunistický rukopis zachovali. To ovšem vadilo některým demonstrujícím, kteří přišli na akci komunistů vyjádřit osobní nesouhlas s bývalým režimem, což dávali najevo explicitními výrazy na plakátech či vlajkách. I s těmi členové bezpečnostního sboru často řešili jejich nápisy a symboly.

Podle informací serveru Lidovky.cz od pražské policie však kriminalisté vyhodnotili všechny podobné případy jako bezdůvodné.



„V rámci prvomájovových oslav jsme nemuseli řešit v souvislosti se shromážděním na pražském Výstavišti žádné mimořádné události. Co se týká transparentů, těm jsme věnovali pozornost s ohledem na to, zda na nich nejsou vyobrazeny motivy, které by mohly být protiprávní,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Hulan. To se ale podle něj neukázalo jako důvodné.

Stejně vyhodnotila policie situaci i v případě, kdy se jednalo o transparent protestujících proti komunismu. Velký plakát, který od začátku akce visel nad Výstavištěm, zobrazoval rovnítko mezi komunistickými symboly srpu a kladiva a nacistického hákového kříže.

„Tento konkrétní transparent řešili policisté z Krajského ředitelství v Praze, zabývali se tím odborníci na extrémismus. Ti však nezjistili, že by tam bylo vyobrazeno cokoli protiprávního,“ uvedl Hulan.

Rozzlobená Semelová

Jednička kandidátky komunistů do voleb Marta Semelová kvůli transparentu už na místě vyzvala policii, aby rozehnala odpůrce a z pódia oznámila, že chce podat trestní oznámení.

Politička serveru Lidovky.cz v pátek prostřednictvím krátké sms zprávy potvrdila, že trestní oznámení skutečně již podala. Na doplňující dotaz redakce, na čem se zakládá její argumentace, odepsala pouze: „Já myslím, že to, že někdo vyvěsí transparent s hákovým křížem mluví samo za sebe“.



SarkaKabat (Twitter) @SarkaKabat VIDEO: Stalinistka Semelova poda trestni oznameni kvuli transparentu s hakovym krizem, rekla na Vystavisti. Pekny prvni maj vsem! https://t.co/ddL5XdnYEK Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu Stalinistka Semelova poda trestni oznameni kvuli transparentu s hakovym krizem, rekla na Vystavisti. Pekny prvni maj vsem! https://t.co/ddL5XdnYEK odpovědětretweetoblíbit

Bývalá poslankyně Semelová, která je řazena ke stalinistickému křídlu strany, v roce 2014 jako aktivní politička na ČT24 zpochybnila, že přiznání Milady Horákové bylo vynucené. Uvedla také, že okupaci v roce 1968 považuje za internacionální pomoc.

Právník a člen TOP 09 Michal Kincl nicméně ani napodruhé ve sporu proti Semelové i komunistické straně neuspěl. Ani v odvolání mu soud nedal za pravdu, a Semelová se proto omlouvat nemusela.