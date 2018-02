SpaceX poslal do vesmíru satelity pro vysokorychlostní internet. Část rakety spadla do vody

Washington/Brasília Americké technologické společnosti SpaceX se ve čtvrtek nepodařilo zachytit část aerodynamického krytu z nosné rakety Falcon 9, která ráno místního času (odpoledne SEČ) odstartovala z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii. Polovina krytu, který se nachází na špici rakety a slouží k ochraně citlivého nákladu během vzletu, měla po vynesení nákladu na oběžnou dráhu spadnout do obří sítě napnuté na čtyřech ramenech na lodi.

Kryt v hodnotě šest milionů dolarů (123 milionů korun) ale síť minul o několik set metrů a spadl do vody. Zakladatel společnosti Elon Musk poté na sociálních sítích napsal, že kryt nicméně vypadá netknutý. Příště se podle něj SpaceX pokusí zařízení zachránit použitím větších padáků, které zpomalí jeho klesání. Bylo to poprvé, co se SpaceX pokusila „chytit“ část aerodynamického krytu, který se odděluje od rakety asi tři minuty po startu a rozdělí se na polovinu.



Raketa vynesla na orbitu španělskou družici PAZ s technikou pro pořizování radarových snímků Země pro vládu i komerční využití a dva další testovací satelity pro budoucí satelitní síť Starlink, kterou SpaceX hodlá vybudovat. Cílem tohoto nového ambiciózního projektu je poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu pro celou planetu prostřednictvím tisíců satelitů na nízké oběžné dráze, tedy zhruba 1150 kilometrů nad Zemí.



Musk pak uvedl, že oba prototypy úspěšně komunikují se Zemí. „Nikomu to neříkejte, ale heslo na wifi je ?Marťané ?,“ zažertoval tento vizionář na Twitteru.

Brazílie doufá, že SpaceX vyšle své vesmírné rakety z jejího území

Americké firmy SpaceX a Boeing projevily zájem o vyslání svých vesmírných raket z brazilské základny Alcantara. Podle agentury Reuters to dnes řekl brazilský ministr obrany Raul Jungmann. Dodal, že základnu na konci loňského roku navštívili zástupci několika podniků v doprovodu amerických diplomatů.



Jungmann neupřesnil, v jaké fázi jsou rozhovory s předními světovými soukromými společnostmi. Vláda ale podle něj doufá, že se „několik zemí“ a firem rozhodne pro vojenskou základnu Alcantara při severovýchodním pobřeží Brazílie. SpaceX ani Boeing se zatím k záležitosti nevyjádřily.



Alcantara je považována za ideální místo pro odpalování raket. Její poloha v blízkosti rovníku totiž umožňuje maximálně využít otáčení Země, a tím ušetřit na palivu a přitom na rakety nakládat větší zátěž.

SpaceX vizionáře Elona Muska vypouštěl dosud své rakety z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii a z floridského Mysu Canaveral.

Brazilský deník O Globo s odkazem na Jungmanna v listopadu napsal, že o Alcantaru projevují zájem USA, Čína, Rusko, Francie a Izrael.