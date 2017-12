Špaldová linecká kolečka s chia marmeládou. Jak na ně?

Jak se připravují linecká kolečka ze špaldové mouky? A jak na chia marmeládu? Nechte se inspirovat vánočním receptem.

Špaldová linecká kolečka

150 g celozrnné špaldové mouky



100 g hladké špaldové mouky (+50 g na pomoučení válu)

160 g másla



3 žloutky



60 g třtinového cukru



120 g chia marmelády



Ze všech ingrediencí zpracujeme těsto, zabalíme do potravinové fólie a necháme uležet do druhého dne. Druhý den těsto prohněteme rukama a na pomoučeném vále vyválíme, vykrajujeme kolečka, která skládáme na plech s pečicím papírem. Kolečka dáme péct do předehřáté trouby na 175 °C a pečeme po dobu 10 minut.

Recept na chia marmeládu



350 g jahod



3 lžíce chia semínek



1 lžička vanilkového extraktu



2 lžičky nastrouhané kůry z bio citronu



Jahody rozmixujeme dohladka. Smícháme s chia semínky, vanilkovým extraktem a citronovou kůrou. Přelijeme do sklenice a dáme do lednice do druhého dne ztuhnout. Druhý den už můžeme s marmeládou pracovat tak, jak potřebujeme.

Recept pochází z kcuhařky Jíme zdravě s Fitrecepty II.