Sparta vyhraje 3:1 a ODS dostane ve volbách aspoň 15 procent, přál si Humplík

PRAHA Žádná kravata ani vážný výraz, naopak tričko s výrazným nápisem a úsměv ve tváři. To jsou indicie, pod kterými by jen málokdo hledal vysoce postaveného politika. Stranickou příslušnost Filipa Huplíka šlo během poslední předvolební neděle rozeznat snad jen díky placce, kterou měl připevněnou na kožené bundě. Dvojka pražské kandidátky ODS stihla během dne promluvit s lidmi na několika akcích, užít si chvíle s rodinou i zafandit týmu fotbalové Sparty. Reportérka serveru Lidovky.cz sledovala jeho kroky.

„Před volbami je to těžké a časově velmi náročné, ale manžela plně podporuji. Sama jsem členkou ODS, tak si názorově rozumíme. A jsem ráda, že alespoň o víkendech můžeme být spolu jako rodina. Já tu jsem s dětmi a on debatuje o volbách,“ popisuje ve frontě na malinovku a párek v rohlíku Eva Humplíková.



Možná i kvůli své rodině vybral kandidát za ODS na neděli akce, na kterých by návštěvníci politika ve službě úplně neočekávali. Dopoledne spolu manželé navštívili slavnosti v Praze-Radotíně, odpoledne zavítali i s dcerami do Kuželkárny na Lužinách a večer se šel Humplík podívat na fotbalový zápas Sparty s Plzní. „Fandím Spartě. Tipuji, že vyhraje 3:1,“ říkal těsně před zápasem. Už v neděli večer ale bylo jasné, že tohle přání zůstalo nesplněné - Plzeň pražský tým porazila 1:0.



Klobása, trdelník a ODS

Do Radotína dorazil Humplík po 11. hodině dopolední, to už byly slavnosti a prodejní trhy v plném proudu. Sluníčko svítilo, zpěvačka na pódiu notovala a patrně nikdo v tu chvíli nemyslel na blížící se parlamentní volby. „Dáš si klobásu, nebo trdelník?“ bylo nejčastěji slyšet v rozhovorech místních. Snad jen starosta Karel Hanzlík (ODS) očekával příjezd svého stranického kolegy.

„Na nepolitických akcích nemluvím nijak veřejně, jen se zastavím u některých stánkařů,“ vysvětluje Filip Humplík důvod své návštěvy. „Kvůli tomu, abych více hovořil s lidmi, většinou také jezdím metrem. Akorát teď mě vozí manželka autem, protože jsme jeli až do Radotína,“ vysvětluje. „Manžel si pořád s někým píše, něco někam posílá, tak jsem řidič,“ směje se Eva Humplíková.

Na nevelké akci pobyli manželé asi hodinu. „Filipe! Já budu volit ODS, neboj,“ stihl ještě při odchodu Humplíka odchytit jeho známý. „Většinou lidi nepřesvědčuji, aby nás volili. Ale jsem ve straně a myslím, že máme silný program. A jsem rád, že máme jasné programové věci, že na rozdíl třeba od TOPky nejedeme jen na ‚antibabiše‘,“ vysvětluje Humplík.



Petr Fiala Redakce se snažila domluvit spolupráci přímo s lídrem strany Petrem Fialou, ten ale neměl dle slov mluvčí ODS Jany Havelkové přesně určený program.

Na dopoledne měl naplánované soukromé schůzky, které probíhaly bez přítomnosti novinářů, a odpolední akce neměl určené. Během dne se nicméně objevil na slavnostech vína v Přešticích.

Jednička pražské kandidátky Jana Černochová spolupráci odmítla.



Pražská dvojka ODS ale ihned doplňuje, že je důležitější hledat věci, které roztříštěnou pravici spojují. Proto si také údajně dokáže představit, že by ODS byla v jedné vládě s TOP 09. Naopak se jasně vymezuje vůči případné koalici s ANO, KSČM nebo SPD. „Uvidíme, jak celé volby dopadnou. Ale v Praze podle mě vyhrajeme a celkově uděláme tak 15 procent,“ tipuje Humplík.



Podle něj se občanští demokraté už dokázali vypořádat se stíny z minulosti a není prý ani pravda, že by strana byla vnitřně rozdělená. Nelze říct, že by nějaké „Klausovské“ křídlo bojovalo proti „Fialovskému“. „Jsme jedna strana a máme jeden program. Tohle jen občas vytahují ti, kteří se nás snaží trochu roztrhat,“ domnívá se.

Záplava modré

Po poledni se manželé Humplíkovi i s dcerami přesunuli na pražské Lužiny, kde probíhala akce v místní Kuželkárně. Hospůdku i přilehlý park rázem zaplavila přehršel modré barvy. Děti i někteří rodiče si nadšeně nosili modré balonky, vzduchem se proháněly modré létající talíře a jednolitost jako by se snažila doplnit i jasně modrá obloha. Na akci vládla pohodová atmosféra a nezáleželo ani na tom, že mnozí příchozí ještě nevěděli, jestli a komu dají za pár dní hlas.



„Asi budu volit ODS,“ přemýšlel mladý tatínek a přitom vázal balónek s logem ke kočárku. Nerozhodnost voličů potvrdil i sám Humplík. „Vidím to i na ulicích. Je poměrně dost lidí, kteří stále nevědí. Ale mám z toho dobrý pocit, je tu hodně těch, kteří chtějí volit ODS. Je ale pravda, že se pohybuji převážně v Praze, a ta je tradičně pravicovým stranám více nakloněna,“ bilancoval kandidát do sněmovny.



Těsně před třetí hodinou ale v Kuželkárně přestala hrát živá kapela a mikrofonu se na chvíli ujali řečníci. Kromě Humplíka dorazili i jeho kolegové David Vodrážka a Zdeněk Dvořák. „Tak krásné odpoledne si nebudeme kazit dlouhým proslovem. Jen chci zopakovat to, co říká hodně politiků, ale je to pravda - v těchto volbách jde o hodně. Nenechte si tuhle zemi ukrást, pojďte k volbám a přemýšlejte, koho volíte,“ vybízí Humplík.



Zanedlouho po proslovu už ale s manželkou i dcerami nasedl do auta a zase odjel. Večer ho ještě čekal na pražské Letné fotbalový zápas Sparty s Plzní. „Musím vám říct, že se těším, až bude po volbách, protože se konečně vyspím,“ prozradil nakonec.

Filip Humplík na konci předvolební neděle na fotbalovém zápase Sparty a Plzně.

V neděli jsme finiš předvolební kampaně sledovali ve velké online reportáži.