Ruina Strahov? Stadion dočasně ožívá, v jeho útrobách se tvoří ateliéry

PRAHA Rozpadá se a časy slávy má už dávno za sebou. Pamatuje éru všesokolských sletů, spartakiád i obřích rockových koncertů. Velký strahovský stadion je kolos s nejasnou budoucností. Už brzy by však mohl znovu ožít. Alespoň dočasně. Novou tvář chce části rozsáhlého areálu vtisknout občanské sdružení Alternativa II.

Monstróznější stavbu byste těžko našli. Co do rozlohy největší stadion na světě pocházející z dob Masarykovy první republiky působí impozantně. Už při zběžném pohledu je však patrné, že zub času se na stadionu výrazně podepsal. Kromě ohromné sportovní plochy zahrnuje také ochozy, které z vnitřní strany tvoří místa k sezení a v jejichž útrobách je řada nyní nevyužívaných prostor.



Alternativa II

Zátopkova ulice odděluje Velký strahovský stadion od Stadionu Evžena Rošického, na němž v současnosti působí fotbalisté druholigové Olympie. Oba sportovní areály jsou propojené nadchodem. Uprostřed západní tribuny Strahovského stadionu sídlí Česká unie sportu (ČUS). Na jejím druhém konci živě diskutuje skupina zhruba patnácti muzikantů, kteří před malou chvílí skončili ve zkušebně nacházející se pod ochozem.

Mladík David Fejgl má zkušebny v objektu na starost. Početný zástup hudebníků střídá duo chlapíků kolem třicítky. „Alternativa II se zabývá tím, že si od soukromých majitelů či města vyjedná nevyužité prostory do výpůjčky či nekomerčního nájmu, a to výměnou za to, že dané prostory na vlastní náklady udržuje, opravuje a oživuje. Projekt se jmenuje Kreativní Prostory CZ a Alternativa II ho zaštiťuje,“ říká Fejgl, zatímco ze zkušebny vychází skladba Hurt, kterou od zpěváka Nine Inch Nais Trent Reznor v roce 2003 převzal a celosvětově proslavil legendární Johnny Cash, jenž zanedlouho poté zemřel.

Východní tribuna - budoucnost projektu

V současnosti se se správcem areálu -- to je kdo? ---dolaďují podmínky předání dalších částí stadionu, jejímž majitelem je město Praha. Pokud jednání dopadnou dobře a Alternativa II převezme i další prostory Strahovského stadionu, upře David pozornost zejména na východní tribunu Strahovského stadionu, kde by mělo ležet jádro projektu. Dříve v ní sídlila rozhlasová stanice Expresradio (dnešní Expres FM) a Dabing centrum Strahov.

„Chtěli bychom vytvořit takovou koncepci, aby to sem lidi přitáhlo, ať už jsou z Vršovic nebo Bílé Hory a řekli si, že sem pojedou za něčím konkrétním, třeba protože Kreativní prostory tu pořádají přednášky, workshopy či výstavy,“ nastiňuje Fejgl svůj záměr.



Přestože stadion, který je od roku 2003 kulturní památkou, působí jako místo duchů, opak je pravdou. Plochu obrovského areálu využívá fotbalová Sparta, jež si zde vybudovala komplex osmi hřišť. V pronájmu platícímu do roku 2030 má ale pouze vnitřní část stadionu. Ve vnějších prostorách se nachází firma zabývající se personalistikou, zámečnictví, vietnamské bistro, bazén, squash centrum, jídelna, sklady nápojů a zmíněná ČUS.

Strahovský stadion Velký strahovský stadion či Stadion Strahov, Stadion Masarykův nebo také Strahovský stadion byl otevřen v roce 1926. Podle některých zdrojů jde o stadion s největší rozlohou na světě. Jeho kapacita činila 280 000 míst, z toho 96 000 k sezení. Má rozlohu 310,5 × 202,5 metrů. Od 6. 3. 2003 je na seznamu kulturních památek. (zdroj. Wikipedia)

Ke vstupu do prostoru bývalého rádia je potřeba klíčů z vrátnice stadionu. Nahoru lze vyjít pouze po schodech, výtah zde chybí. Přes další mříž vede cesta do dřívějšího rozhlasového studia, což člověku prozradí odhlučněné zdi. K dispozici tu je pět až šest místností a navíc zde většinou funguje elektrika i osvětlení, takže by se sem po menších úpravách mohl kdokoli nastěhovat.

Vizí sdružení je, aby zde vedle zkušebny fungovalo třeba i fotografické studio nebo ateliér. „Nějak to namícháme, aby to dohromady dávalo smysl a neměli jsme tu čtyři místnosti plné hudebníků, kteří by se navzájem rušili,“ prozrazuje.

Z východní tribuny to stále není vše. Zbylá část schodiště vede k ubytovnám, vedle nichž se nachází i to nejlepší, co opuštěné prostory nabízí - prosklená konferenční místnost. Málokde byste v Praze našli místo, které skýtá tak dech beroucí výhled na město. „Tady by se mohly konat menší vernisáže,“ uvádí Fejgl.

Budoucnost stadionu - nejasná

Co čeká chátrající monstrum v budoucnu zatím stále není jasné. Podle Heleny Taterové, magistrátní odbornice na majetkové záležitosti, se „o další budoucnosti a možnostech využití celého areálu Velkého strahovského stadionu bude v blízké době rozhodovat Rada HMP“.

Alternativa II požádala o prostory ve východní tribuně stadionu v minulém roce. „Majetková komise Rady HMP a následně i samotná Rada HMP schválila záměr žadatelů vybudovat zde nekomerční projekt Kreativní prostory CZ, ve kterých by měla být realizována podpora aktivní umělecké tvorby. Občanské sdružení Alternativa II však dosud prostory protokolárně nepřevzalo,“ uvedla Taterová.

Strahovský „bulvár“

Ochozy nacházející se pod východní tribunou označuje Fejgl za „bulvár“. Jejich šířka je skutečně velkolepá. I pro ně by se našlo využití. „Byly by ideální pro skejťáky, výstavy nebo fashion markety. Nic tady nechybí, není koho rušit, je to tu zastřešené. Záchody jsou sice odpojené od sítí, ale už jednou vybudované a mohlo by se tady třeba otevřít bistro,“ přibližuje Fejgl možnosti.

Od sokolů po Stouny

Pohled z východní tribuny na obrovskou plochu tvořenou fotbalovými hřišti je ohromný. Na tomto stadionu, jehož výstavba započala v roce 1926, se odehrály památné kulturní události. Například XI. všesokolský slet 1948, který tělocvičný spolek využil jako protest proti nastoupivšímu komunismu. Brzy poté došlo k rozpuštění Sokola. Následovalo šest spartakiád.

V roce 1990 se tu před zhruba 100 tisíci diváky uskutečnil koncert Rolling Stones, po nichž přišly na řadu další hvězdy hudebního nebe - Guns N‘ Roses, Bon Jovi, Pink Floyd, U2 nebo AC/DC. Z českých kruhů pak Bratři Nedvědové. Zdali se vize sdružení o Velkém strahovském stadionu promění v realitu, ukáže až čas.

Inspirace pro studenty

Nicméně není to jen Alternativa II, kdo ukazuje, že stadion rozhodně neupadl v zapomnění. K tvůrčí činnosti inspiruje i vysokoškolské studenty. „Podívejte se na práci Veroniky Indrové,“ říká Fejgl.

Jako studentka v rámci svého diplomového projektu navrhla revitalizaci stadionu, z jehož ochozů by vybudovala byty a ze hřiště vytvořila veřejný park. Indrové se navrhované řešení povedlo natolik, že se díky němu v roce 2017 stala vítězkou Přehlídky diplomových prací České komory architektů.

Text vznikl v rámci semináře na Fakultě sociálních věd UK.