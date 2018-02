‚Modicare‘ má být největší zdravotnickou reformou světa. Spasí Indii?

NOVÉ DILLÍ/PRAHA Již brzy nejlidnatější země planety představí ambiciózní plán na to, jak zpřístupnit lékařskou péči stovkám milionů obyvatel, kteří na ni dnes nedosáhnou. V tom, co označuje za největší zdravotnickou reformu světa, vidí ale kritici plané sliby před volbami v příštím roce.

Už jen několik málo let bude podle prognóz expertů z OSN vévodit Čína žebříčku nejlidnatějších zemí světa. Více než tři a půl desetiletí politiky jednoho dítěte zdecimovalo čínský populační růst natolik, že důsledky jsou i navzdory předloňskému uvolnění otěží nezvratné. Nejpozději do roku 2024 říši středu předežene v počtu obyvatel Indie – už o čtyři roky dříve, než si donedávna experti mysleli. Rozdíl v počtu obyvatel obou zemí dnes činí už jen asi 70 milionů.

Na globální scéně stále ambicióznější a dravější Indie ale naráží na své vlastní limity. Na zdravotnictví dnes vynakládá miliardová velmoc přibližně pouze jedno procento svého hrubého domácího produktu. Jedno z nejmenších čísel na světě. Některé indické svazové státy sice už nyní nabízejí svým obyvatelům veřejné zdravotní pojištění, jeho dosah k masám je ale slabý. K lékařské péči tak nadále nemají přístup stamiliony chudších obyvatel země.

Navíc na 1,35 miliardy obyvatel registruje Indie jen něco málo přes milion lékařů a méně než 15 tisíc veřejných nemocnic, jak vyplývá z loni zveřejněné vládní statistiky. Na jednoho indického lékaře (nehledě na specializace) tak v průměru připadá přibližně 1350 obyvatel.

Reforma je nazývána šlechetnou i populistickou

Indická vláda premiéra Nárendry Módího, který se od svého nástupu do čela země před čtyřmi roky pasoval do role reformátora, proto tento měsíc představila návrh rozpočtu počítající i s mamutí zdravotnickou reformou. Rozporuplnější reakce přitom za ni snad ani sklidit nemohla. Její smělý plán usilující o zpřístupnění lékařské péče chudší polovině indických obyvatel se dočkal široké palety přívlastků – od zmínek o jeho revolučnosti a šlechetnosti až po ty o nesoudnosti a populismu. Po vzoru neméně ambiciózní reformy někdejšího šéfa Bílého domu Baracka Obamy, kterou nedávno poslala nástupnická garnitura k ledu, se stačila do všeobecného povědomí zapsat podle svého tvůrce jako „Modicare“.



Ministerstvo financí v představeném návrhu rozpočtu počítá s bezplatnou lékařskou péčí pro sto milionů domácností až do výše 500 tisíc indických rupií, v přepočtu 160 tisíc korun. To je více než patnáctkrát tolik, kolik mohou dostat nyní. Propočty úřadů hovoří o tom, že z programu bude moci těžit až půl miliardy lidí.

„Indie nemůže využít svůj demografický potenciál, aniž by se její obyvatelé těšili zdraví,“ argumentoval při představování rozpočtu ministr financí Arun Jaitley, politický spojenec z Módího Indické lidové strany (BJP). „Vláda proto pomalu, ale jistě směřuje k cíli v podobě všeobecného zdravotního pojištění,“ dodal.

Módího plánuje vyzvat další ze slavného rodu Gándhíů

Cena za to je ovšem astronomická. Centrální vláda v Novém Dillí přitom avizovala, že na reformu vyhradí jen část peněz. Zbytek, přibližně 40 procent, by pak podle ní měly přispět jednotlivé svazové státy. První z nich, Západní Bengálsko, už ale něco takového rezolutně odmítl.

A jak namítají kritici, chce-li Módího vláda dostát svému příslibu o zpřístupnění péče 100 milionům domácností, budou náklady mnohonásobně vyšší, než odhaduje. To, co tak premiér Módí označil za největší všeobecnou zdravotnickou reformu světa, zpochybňují jako plané přísliby s ohledem na blížící se celostátní volby, v nichž bude Módí napřesrok usilovat o další mandát.

Z výsluní by ho rád srazil mimo jiné o dvě dekády mladší rival ze slavného politického rodu Rahul Gándhí, jenž stojí v čele konkurenčního Indického národního kongresu (INC). Už letos se přitom konají klíčové volby do parlamentů osmi indických svazových států, které jsou vnímány jako testovací půda pro nadcházející celostátní klání v nejlidnatější demokracii světa.