SPD bude muset šetřit. Kvůli špatnému volebnímu výsledku má méně peněz

BERLÍN Němečtí sociální demokraté budou muset šetřit. Po špatném volebním výsledku v zářijových parlamentních volbách jim totiž v rozpočtu vznikla mezera ve výši jednoho až 1,5 milionu eur (25,8 až 38,8 milionu korun).

Příjmy německý stran jsou z velké části závislé na počtu hlasů, které dostanou ve volbách. Sociální demokracie v parlamentních volbách získala jen 20,5 procenta hlasů, čímž dosáhla svého nejhoršího výsledku v dějinách spolkové republiky. V absolutních číslech ztratila zhruba 1,7 milionu hlasů, a bude tak mít výrazně nižší příjmy, než očekávala.



„Při celkovém rozpočtu téměř 40 milionů eur se budeme v budoucnu muset rozhodnout, jak bohaté a početné budou stranické akce,“ potvrdil pokladník strany Dietmar Nietan redakční skupině RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Výrazně by se podle něj mohl snížit například počet konferencí stranických funkcionářů, kterých je nyní osm ročně. Do budoucna by mohly být jen dvě. Klesnout může i finanční pomoc směřující z centrály strany do některých zemských sdružení.