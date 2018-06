SPD dostala stotisícovou pokutu za prohřešky v kampani, včetně ‚neexistujícího‘ e-shopu

Praha Okamurova SPD musí zaplatit pokutu sto tisíc korun za čtyři přestupky v předvolebních kampaních před sněmovními volbami. Mimo jiné za to, že nevykázala svůj e-shop ve zprávě o financování volebních kampaní. Jedná se o dosud nejvyšší pokutu, kterou Úřad pro dohled nad hospodařením stran a hnutí udělil, píše server Seznam Zprávy s odvoláním na důvěryhodný zdroj.

„Všechny přestupky souvisely s volebními kampaněmi před říjnovými sněmovními volbami a lednovými doplňovacími volbami do Senátu v obvodu Trutnov,“ stojí se v tiskové zprávě úřadu, podle něhož hnutí mimo jiné nepřiznalo ve zprávě o financování kampaně takzvané bezúplatné plnění za agitaci na stránkách internetového obchodu SPD.



E-shop SPD podle serveru Seznam Zprávy ve skutečnosti neprovozuje strana, ale poslanec Lubomír Volný, který zároveň stojí v čele moravskoslezské buňky hnutí. Problém spočíval v tom, že jeho web propagoval hnutí SPD jako takové, čímž se podílí na volební kampani. Povinností SPD bylo uvést ve zprávě, že jí Volný poskytl bezúplatné plnění. To se ale nestalo.

Internetový obchod se do hledáčku médií dostal poté, co server Seznam Zprávy přišel s informací, že si členové hnutí SPD museli za vlastní peníze kupovat propagační předměty a dále je rozprodávat.



„Musel jsem si za své peníze koupit reklamní předměty na stranu SPD jako šály, odznáčky a jiné v hodnotě zhruba tři tisíce korun za období dvou měsíců a toto následně rozprodat a peníze odevzdat panu Volnému, který mi na to nedal žádný doklad,“ uvedl podle Seznam Zprávy do policejního protokolu například bývalý okresní koordinátor SPD v Novém Jičíně Vladimír Machciník.



Předseda Tomio Okamura v reakci na to tvrdil, že strana žádný e-shop nemá.



Pro SPD to není první pokuta za problémové financování kampaně. Již v lednu ji úřad potrestal za to, že převedla peníze ze svého volebního účtu na běžný dřív, než to umožňuje zákon.