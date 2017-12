SPD nevidí důvod, proč Babiše a Faltýnka nevydat

PRAHA Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura nevidí důvod pro to, aby poslanci SPD hlasovali proti vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Členové mandátového a imunitního výboru za SPD podle něj už nahlédli do policejního spisu k případu Čapí hnízdo, kvůli kterému chce policie představitele ANO stíhat.

Připravují zprávu pro ostatní členy klubu, podle Okamury však ve spisu nenalezli nějaké alarmující či nové informace.



Okamura reagoval na aktuální informace o tom, že policie nevyhověla žádosti mandátového výboru, aby jeho členové mohli nahlížet do spisu k Čapímu hnízdu přímo ve Sněmovně. „Naši poslanci už do spisu nahlédli, my už se tam dostavili, nemáme důvod čekat na to, až to někdo přinese do Sněmovny,“ uvedl Okamura.

SPD ve výboru reprezentují Radek Rozvoral a Miloslav Rozner. Na dnešním jednání poslaneckého klubu se podle Okamury nakonec na téma vydání Babiše a Faltýnka nedostalo kvůli řadě jiných bodů. „Ale nedostal jsem od našich dvou poslanců žádné nové informace, takže v tuto chvíli nevidím žádnou změnu v našem stanovisku. My jsme hlasovali pro vydání, nevidím důvod hlasovat jinak,“ řekl.

Podle Kalouska Babiš hraje o čas

K poskytnutí spisu do Sněmovny se policie vyjádřila stejně jako už v minulém volebním období. „Policie už podruhé odpověděla zcela jasně, že má důvody pro to, že ten spis nepřinese, já se chystám na Vyšehrad prostudovat spis zítra (ve středu), já jsem schopen přijet na Vyšehrad a tam si spis prostudovat, nejsem žádný nadčlověk,“ řekl novinářům člen výboru za STAN Petr Gazdík.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek novinářům řekl, že se nebude se spisem seznamovat. Protože výbor nerozhoduje o vině a trestu, vystačí si s policejní žádostí a textem obvinění. „Pro mě je ten postup policie akceptovatelný, pro některé ne,“ uvedl Kalousek. Dodal, že diskuse se kolem spisu může vést za účelem co nejvíc zdržovat. „Zdá se, že Andrej Babiš stále ještě nemá zajištěný dostatek hlasů pro nevydání a je mu třeba poskytnout čas, aby to zvládl,“ konstatoval.

Další schůze výboru by měla být v lednu

Výbor má za úkol doporučit plénu Sněmovny, zda by mělo poslance vydat, nebo ne. Policie obvinila vedle Babiše a Faltýnka kvůli padesátimilionové dotaci na farmu Čapí hnízdo dalších devět lidí včetně manželky premiéra Moniky Babišové. Babiš je podezřelý z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU. Faltýnka policie podezírá z dotačního podvodu. Oba podezření odmítají a hovoří o politické motivaci stíhání.

Další schůze výboru, kam už by mohli Babiš a Faltýnek přijít vysvětlit svůj postoj, by se mohla uskutečnit v lednu. Členové chtějí podobně jako v minulém volebním období slyšet i stanoviska vyšetřovatele a státního zástupce.

Sněmovna musí o vydání obou poslanců rozhodovat znovu, protože obhájili v říjnových volbách mandát a nabyli imunitu v plném rozsahu.