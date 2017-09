Speciální várky piv a tisíce hospod oslaví svatého Václava

PRAHA V předvečer svátku svatého Václava, patrona zdejších pivovarníků, vypukne u nás už popáté týdenní maraton Dnů českého piva. Po celé republice se budou čepovat speciální várky piva, kterých pivovary navařily desítky. Na zapojené hospody upozorní speciální nálepka.

Loni se do akce zapojilo 6000 restauračních provozů, letos by měl být jejich počet přibližně stejný. Některé pivovary budou své speciály nabízet již dříve, například Staropramen.

Do pivních oslav se zapojí desítky pivovarů a minipivovarů. Podniky se snaží motivovat zákazníky, aby konzumovali pivo v restauracích. Prodeje piva v restauracích totiž dlouhodobě klesají, v současnosti se vypijí z deseti prodaných piv čtyři v restauraci, zbytek doma.

Zachraňte hospody

V červenci se podle údajů Českého svazu pivovarů a sladoven prodej piva v gastronomii meziročně snížil dokonce o devět procent. Předseda svazu František Šámal v této souvislosti zmínil restrikce státu, které podle něj přicházejí moc rychle.

Nejdřív šlo o zákaz herních automatů v restauracích, pak přišla kontrolní hlášení a po nich elektronická evidence tržeb. „A poslední rána je zákaz kouření. Hospody jsou poloprázdné, většinou ti lidé stojí venku, jak kuřáci, tak nekuřáci,“ dodal Šámal.

Lidé by měli poznat restauraci, která se do dnů piva zapojí, podle nálepky. „Oproti minulému roku jsme milovníkům piva usnadnili jejich cestu do hospody. Nově budou všechny zapojené restaurace označeny samolepkou, jasně identifikovatelnou, že se jedná o pohostinské zařízení zapojené do pětidenních pivních oslav,“ řekl Šámal. Informace a seznam všech zapojených hospod v jednotlivých krajích mohou zájemci také najít ZDE

Svatováclavské menu

Akce začíná symbolicky v předvečer svátku svatého Václava, který byl podle svazu patronem sládků a českého piva. V nabídce budou například Svatováclavský kroužkovaný ležák od pivovaru Holba nebo světlý nefiltrovaný ležák Václav od pivovaru Litovel.

Kyjovský pivovar nabídne kromě Svatováclavského ležáku gastronomickou specialitu kančí pečeni se šípkovou omáčkou a houbovým knedlíkem. Ta zůstává oficiálním jídlem dnů českého piva, svaz ale restauratéry nebude nutit, aby toto jídlo vařili.

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod nabídne speciál Buřič 13 s přídavkem karamelového sladu. Pivovar Primátor uvaří světlý ležák Špringl, pivovar Svijany nepasterizovaný speciál DUX.

Pivovar v Rakovníku vsadil na řezaný ležák Bakalář Amber. Pivovarníci z Velkého Března připravili Březňák originální Märzen. Příznivci Staropramenu se mohou těšit na Extra chmelenou dvanáctku.