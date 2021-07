Málo známé detaily obnovení olympijských her. Vítězem se stal i pastýř ovcí, za odměnu dostal obrovskou sumu

20. července 2021 5:00 Lidovky.cz > Události > Seriály

Dne 23. června 1894 ve velké aule pařížské Sorbonny schválili delegáti kongresu, který později vstoupil do dějin jako první mezinárodní olympijský kongres, obnovení olympijských her. Bylo to jeden a půl tisíce let poté, co je římský císař Theodosius I. Veliký jako pohanský svátek zakázal.

Iniciátorem a ústřední postavou jejich obnovení byl Francouz Pierre de Coubertin, jemu se nejčastěji přičítají veškeré zásluhy. Bylo tomu ale opravdu tak? To se dozvíte v prvním dílu nového seriálu o historii olympijských her na serveru Lidovky.cz. Ponechme stranou starší ojedinělé pokusy připomenout antické olympijské hry v průběhu staletí a zastavme se až ve století devatenáctém, kdy se objevuje moderní sport. V roce 1832 se Řekové vymanili z dlouholeté osmanské nadvlády a vyhlásili samostatný stát. Spolu s tím začali hledat svou identitu. Nacházeli ji hlavně v nejslavnějším období svých dějin, v antice. Proto začali uvažovat také o obnově olympijských her. Ty první se měly konat v roce 1838 ve městě Pyrgos nedaleko starověké Olympie. O tom, že by opravdu proběhly, však nejsou žádné doklady.