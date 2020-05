Na čtyři sta disidentů opustilo Tábor. Některé z nich i husité považovali za kacíře

3. května 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Speciály

PRAHA Rok 1420 skončil, proroctví, jemuž uvěřilo množství lidí, selhalo. Kristus do Čech nedorazil ani potají a nezahájil zde epochu svého kralování. To mělo trvat možná tisíc let, možná jen pětačtyřicet dní. Blouznivecké sny braly definitivně za své. Stovky bratří a sester, které na jihočeský Tábor přivedla víra v blízkost Kristovy říše, se s hroutící iluzí odmítaly smířit. Znepokojovala je i rychlá proměna obce, jež dostávala pevné struktury.

Do čela vlastní církevní organizace si jako seniora zvolila Husova žáka Mikuláše z Pelhřimova, čímž ukončila i svobodu laických výkladů Bible. V polovině října 1420 už Tábor vybíral od sedláků ze vsí, které ovládl, poddanské dávky. Ani zaslíbená komunita nedokázala žít bez výběru daní. Počátkem následujícího roku vyústilo vnitřní pnutí v rozkol. Nespokojenci, odmítající vzít na vědomí realitu, z Tábora nedobrovolně odešli. Nebylo jich mnoho, asi čtyři stovky z celkového počtu 3000 obyvatel. Disidenti se usídlili nedaleko, pod hradem Příběnice, na břehu Lužnice. Ale i tady mezi nimi propukaly rozepře a jejich názory na některé věroučné a náboženské problémy byly natolik výstřední, že i z pohledu táboritů překročili hranice kacířství. Postupně se pod táborským tlakem rozešli na různá místa, několik desítek z nich přikázal Žižka v dubnu 1421 upálit jako heretiky. Stalo se tak v Klokotech, přímo proti táborským hradbám, aby každý viděl, kam vede hereze.