Pověstné kádě na cennosti fungovaly jen krátce, než Tábor přečkal kritické chvíle své existence

PRAHA Závěr roku 1419 prožívali husitští radikálové v obavách a úzkostech. Připadalo jim, že Antikristovi přívrženci ovládli prostor. Militantní katoličtí šlechtici od podzimu pronásledovali venkovské husity a spoutané prodávali do Kutné Hory, kde je čekala smrt v opuštěných šachtách. Několik radikálů zahynulo v prvním otevřené srážce s oddílem katolického pána Petra Konopišťského ze Šternberka nad vltavským brodem u Živohoště.

Král Zikmund, povzbuzený zdárným výsledkem brněnského rokování, vyzýval z říšského sněmu ve Vratislavi k persekuci radikálních stoupenců kalicha. Pan Oldřich, nový pán Sezimova Ústí, významného centra radikálního husitismu, nevpustil z Prahy se vracející poutníky zpět do svého města. Odmítnutí nalezli útočiště u jeho nevlastního bratra, kališníka Prokopa, v Kamenici (nad Lipou), ve vzdálené Plzni i v několika jihočeských vesnicích. Raději si nepředstavovat, co s radikály bude, až do Čech přijede Zikmund a Praha mu otevře své brány!



Jak již to bývá, chvíle zoufalství zplodily naději, tryskající ze středověké mystiky. Mezi radikály se vzmáhalo přesvědčení, že útrapy jsou jen dočasné, že brzy pominou, neboť je vysvobodí sám Ježíš Kristus, který tělesně sestoupí do Čech a nastolí zde své království. Krátce předtím, než se tak stane, zasáhne pozemský svět zemětřesení a sirný oheň, jenž smete všechny hříšníky a v němž shoří i kolísavá Praha. Pouze opravdoví věrní křesťané budou uchráněni, shromáždí-li se „na horách“ nebo v pěti vyvolených městech, jimiž jsou Plzeň, Klatovy, Louny, Žatec a Slaný.