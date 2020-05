Vyprávění, jak poddané obyvatelstvo v cizině vítalo husity jako bratry, patří spíš do říše pohádek

10. května 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Speciály

PRAHA Až do poloviny dvacátých let 15. století se všechny podstatné válečné události odehrávaly na teritoriu Čech a Moravy. I v počátečním revolučním období sice docházelo k násilným vpádům husitských oddílů za hranice, především v oblasti Českého lesa a Šumavy, byly to však akce menšího rozsahu, motivované snahou aspoň částečně poplenit blízké nepřátelské zázemí a získat kořist, nejčastěji hovězí dobytek.

Těchto výprav, v nichž husitský zájem nejednou splýval se soukromým záštím, se účastnily desítky, maximálně stovky osob. Pro mohutná tažení několikatisícových vojsk daleko za hranice Českého království a Moravy nazrála doba až v letech 1425–1426, kdy husitské svazy získaly kontrolu nad důležitými komunikacemi, spojujícími vnitrozemí s cizinou.

Začal čas expanze, jinak řečeno éra spanilých jízd. To je pojmenování sice vžité a poetické, leč zavádějící. Čeští kronikáři totiž označili jako spanilou jízdu jednu jedinou výpravu, kterou podnikla spojená husitská vojska na přelomu let 1429-1430 a jež velikým obloukem, vedeným přes Míšeňsko a Durynsko, pronikla až do blízkosti Norimberka.