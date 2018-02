Spectaculare zarámují koncerty hvězd: dnes Broderick, v dubnu Frahm

Pátý ročník festivalu Spectaculare odstartuje dnes večer koncertem amerického multiinstrumentalisty Petera Brodericka v unikátním prostoru Španělské synagogy. Umělec, který vešel do povědomí veřejnosti jako člen doprovodné kapely na živých vystoupení postrockové kapely Efterklang, představí hudbu z alba All Together Again, jež vyšlo vloni v listopadu.

Spectaculare potrvá na různých místech Prahy až do 23. dubna, kdy ve velkém sále Lucerny zahraje berlínský klavírista Nils Frahm, spojující komorní vážnou hudbu s elektronickým ambientem. Hudebník, kterého s Peterem Broderickem váže společný projekt Oliveray, představí nové album All Melody.

Festival Spectaculare, který založil v roce 2014 hudební promotér a DJ Rádia 1 Josef Sedloň, propojuje hudbu s vizuálním uměním (film, divadlo, videoart, videomapping či fotografie). Jeho cílem je prezentovat nejnovější trendy na poli audiovizuální kultury.

Dramaturgie se pohybuje na pomezí současné elektronické i akustické hudby, soudobé vážné hudby, nejnovější podoby ambientu, post-rocku, jazzu, ale i provázání s pohybovým divadlem či scénickým tancem. Součástí festivalu jsou workshopy, výstavy a filmové projekce.

V prvním festivalovém týdnu následuje 7. února koncert inovativního producenta Stuarta Howarda alias Lapaluxe v Paláci Akropolis a 8. února vystoupení britského tvůrce techna Maxe Coopera v Roxy. Mezi dalšími únorovými lákadly jsou například jazzový pianista Nik Bärtsch, showcase progresivního mnichovského labelu Ilian Tape či elektronicko-akustické duo Grandbrothers.

V doprovodném programu je zařazena také výstava studentů AVU z ateliéru Intermedia 1, nazvaná Thinking Out of the Box. Mezi filmovými projekcemi nechybí série snímků s hudbou Maxe Richtera v Bio Oku a hudební filmy v kině Ponrepo. V divadelním programu se objeví britská tanečnice Andrea Miltnerová.

Vstupenky na Spectaculare 2018 jsou k dostání v předprodeji GoOut. Kompletní informace o programu lze najít na festivalových stránkách www.spectaculare.eu.