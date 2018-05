Šperkovnice pro britskou královnu měla úspěch, pozvala mě pak na večeři, říká umělkyně

Mluví šesti jazyky, a její skleněná umělecká díla vlastní mimo jiné i britská královna, norský král, ale i bývalá ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických Madeleine Albrihtová. Přesto je skromná a nejvíce ji v práci inspiruje příroda a její pes. „Nejprve musím dostat pozitivní impuls. Ten většinou vychází z krásných chvil strávených s rodinou, přáteli nebo z pozitivního momentu z dovolené. Potom to jde samo,“ říká umělkyně Gordana Turuk.

Lidovky.cz: Více než cokoli jste Evropanka, pocházíte z Chorvatska, ale narodila jste se v Německu, žijete na Slovensku, ale studovala jste ve škole v Itálii. Kolik umíte jazyků?

Mluvím německy, anglicky, slovensky, chorvatsky, rusky a italsky.

Lidovky.cz: Kde se cítíte opravdu doma?

Dětství jsme strávila v Německu a Chorvatsku. Mé nejkrásnější vzpomínky tedy pocházejí z tohoto období. Již dlouho žiju na Slovensku, ale celá rodina to má tak, že doma jsme tam, kde jsou dobří lidé a kde je rodina.

Lidovky.cz: Studovala jste módní návrhářství, ale skončila jste u skla. Jak se to stalo?

Lásku ke sklu jsem v sobě měla od dětství. Navíc moje tety byly sklářky a malířky. Moji rodiče z toho zprvu nadšení nebyly, má touha po tvorbě se sklem ale byla velká. Sklo mi učarovalo a dává mi naprostou volnost. Je to pro mne hluboká, neodkrytá studna.

Lidovky.cz: Co vás na práci se sklem fascinuje nejvíce?

Jeho hloubka a neskutečné možnosti. Ta mystika tavby. Pokaždé, když otevřu pec a podívám se na dílo. Sklo vás nenechá spát, pokaždé je jiné, mění se. Když jsem nedávno pracovala na jedné velké plastice, znovu mne sklo poučilo. Už jsem měla dílo téměř hotové a byla spokojená. Až do okamžiku, kdy jsem otevřela pec a uviděla, že vše popraskalo. Vůbec nevím, proč k tomu došlo. Musela jsem začít znovu. A znovu mi přišla ta informace. Vše, co děláš, dělej s pokorou.

Lidovky.cz: Vaše díla jsou známá po celém světě, sklízíte úspěch i v Asii, jak si to vysvětlujete?

Nemyslím na úspěch. Vždy, když něco dělám, pracuji na konkrétním díle a dávám do něj vše. Především srdce. Když jsem dělala šperkovnici pro anglickou královnu, bylo to hodně hluboké a dostalo se mi obrovské odměny. Šperkovnici královně předali a ona ji nadchla natolik, že mne pak pozvala na večeři. Byl to krásný zážitek.

Lidovky.cz: Co je pro vás při práci nejdůležitější? Co vás inspiruje?

Lidé a příroda. Síla a hloubka vody a čistota moře. Ale i okamžiky s milovanou osobou.

Lidovky.cz: Když tvoříte novou kolekci, jak práce probíhá?

Nejprve musím dostat pozitivní impuls. Ten většinou vychází z krásných chvil strávených s rodinou, přáteli nebo z pozitivního momentu z dovolené. Potom to jde samo.

Lidovky.cz: Máte raději lidi, nebo zvířata?

Jeje, to neumím rozlišit. Ale hodně mě při tvorbě například inspiruje i můj pes.

Lidovky.cz: Jak nejraději trávíte volný čas, když nemusíte opravdu nic?

Velmi ráda cestuji a poznávám nová místa a kultury. Naposledy jsem navštívila velmi mystické místo, a to Angkór Vat v Kambodži. Mé děti například dostávají jako dárek k Vánocům či narozeninám vždy nějaký zážitek, většinou cestovatelský. Zkrátka se sebereme a procestujeme část nějaké země. Jsme spolu, máme na sebe čas a užíváme si vzájemnou společnost. Také ráda sedím na skále na břehu moře nebo poslouchám vítr.

Lidovky.cz: Vaše práce jsou poměrně emotivní, jak byste charakterizovala sebe?

Jsem člověk, který vnímá věci srdcem, ale stojím pevnýma nohama na zemi. A jako Chorvatka jsem emotivní, horkokrevná. S mými syny si dokážeme hlasitě vyměnit názory během několika vteřin a ve stejném čase být zase úplně v klidu.

Lidovky.cz: Co se do své práce snažíte vložit? Spíše sebe, nebo nějaké poselství?

Do každého díla se snažím dát kus sebe. Podstatou ale je, že dílo umí dát pozorovateli něco do života.

Lidovky.cz: Otevřela jste prodejní galerii i v Praze, nepřemýšlíte, že byste se sem přestěhovala?

Galerii jsem otevřela před dvěma lety a jsem moc ráda, že mají Češi o mou tvorbu takový zájem. O přestěhování do Prahy přemýšlím. O to víc, že můj syn začíná studovat na Karlově univerzitě finanční matematiku.

Lidovky.cz: Vnímáte rozdíl mezi Českem a Slovenskem?

Nerozděluji lidi podle národností. Vnímam lidi s dobrým srdcem nebo ty, kteří do tohto stádia ještě nedospěli.