Špidla dvě hodiny vypovídal před sněmovní komisí k OKD. Jednání komise je uzavřené, řekl

Praha Bývalý premiér a později eurokomisař Vladimír Špidla (ČSSD) vypovídal ve čtvrtek před sněmovní vyšetřovací komisí k privatizaci těžební společnosti OKD zhruba dvě hodiny. Otázky se podle něho týkaly doby, kdy působil ve vládě. Tehdy se prodej menšinového státního podílu v OKD připravoval. Před novináři ale Špidla příliš sdílný nebyl.

„Jednání komise je uzavřené a z toho důvodu vám žádné podrobnosti neřeknu,“ uvedl Špidla před novináři. Špidla nechtěl ani hodnotit svůj současný prodej minoritního podílu státu v OKD, když odpověděl, že k tomu žádné komentáře dávat nebude. „Základní situace vznikla privatizací v roce 1996. Tím byly karty rozdané,“ podotkl pouze. Ve druhé polovině 90. let stát ztratil v OKD většinu.



Před komisi ve čtvrtek dorazil také právník Radek Pokorný, strávil s nimi necelou půlhodinu. V odpovědích na dotazy se odkazoval podle předsedy komise Lukáše Černohorského (Piráti) na advokátní tajemství. Před Pokorným komise vyslechla bývalého zaměstnance Fondu národního majetku (FNM) Jana Juchelku.

„Pan Pokorný se odkázal na to, že je vázán advokátním tajemstvím, což komise musí respektovat,“ řekl novinářům Černohorský. Celkově prý ale výslechy svědků plní jeho očekávání. Debatu s Juchelkou obecně zhodnotil člen komise Leo Luzar (KSČM) jako docela zajímavou. „Už to, že mohl přijít a vysvětlit některé věci, které jsme neznali, bylo přínosem,“ řekl novinářům Luzar.

Juchelka působil ve FNM od poloviny 90. let a v době, kdy se vyjednávalo o prodeji menšinového státního podílu těžařské společnosti firmě Karbon Invest Viktora Koláčka a Petra Otavy, byl předsedou výkonného výboru fondu. FNM připravoval privatizační smlouvu. U soudu v kauze OKD Juchelka využil práva nevypovídat.

Pokorný při příchodu do Sněmovny nechtěl na dotazy novinářů odpovídat. Při odchodu se novinářům vyhnul. Pokorného advokátní kancelář podle Mladé fronty Dnes si společnost Karbon Invest najala na přípravu podkladů pro Evropskou komisi. Karbon Investu údajně zadal zpracování někdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který byl v době prodeje minoritního státního podílu ministrem financí. Sobotka by měl před komisi předstoupit v pátek odpoledne. Dopoledne by měli dorazit bývalí ministři průmyslu a obchodu Miroslav Grégr a Jiří Rusnok, který je nyní guvernérem centrální banky.

Špidla byl ministerským předsedou v době, kdy se prodej minoritního státního podílu v OKD společnosti Karbon Invest chystal. Původně dohodnutou cenu 2,25 miliardy korun v květnu 2004 neschválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. O čtyři měsíce později kabinet Stanislava Grosse schválil prodej firmě Karbon Invest za 4,1 miliardy korun.

Členové komise mají prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění OKD ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem poslaneckého zkoumání je i plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnost státních úřadů a osob.

Privatizací menšinového podílu v OKD se zabývá soud. Podle státního zástupce byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, při prodeji tedy vznikla škoda přes 5,7 miliardy korun. Soud začátkem května nepravomocně osvobodil znalce Rudolfa Douchu, který vypracoval posudek ceny podílu. Osvobodil i oba bývalé místopředsedy FNM Pavla Kutu a Jana Škurka, kteří měli privatizaci na starosti. Podle soudu nebylo prokázáno, že je skutek trestným činem. Státní zástupce se proti tomu odvolal.