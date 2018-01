Spielberg natočí remake West Side Story, o autorských právech jednal 15 let

LOS ANGELES Slavný muzikál West Side Story se dočká nové filmové podoby, jejíž režie se chopí Steven Spielberg. Oscarový filmař, který o natočení své verze příběhu dvou znepřátelených gangů z 50. let uvažoval již delší dobu, tento týden začal hledat představitele hlavních rolí.

Spielberg v předloňském rozhovoru pro magazín The Hollywood Reporter uvedl, že „celá desetiletí“ snil o natočení West Side Story a o získání autorských práv jednal dlouhých 15 let. Nyní se jeho projekt rozhodla produkovat společnost 20th Century Fox a padlo rozhodnutí zahájit casting.



Filmová společnost zveřejnila oznámení, podle něhož Spielberg hledá pro dvě hlavní mužské a ženské role mladé lidi ve věku 15-25 let, z nichž tři by měli mít hispánský zjev.

Příběh zasazený do New Yorku a inspirovaný Shakespearovou tragedií Romeo a Julie s hudbou Leonarda Bernsteina měl divadelní premiéru v roce 1957. Do filmové podoby jej upravili režiséři Jeroem Robbins a Robert Wise o čtyři roky později; dílo získalo deset Oscarů.

Filmovým muzikálům se v posledních letech ve Spojených státech opět daří, o čemž svědčí vysoká návštěvnost loňských filmů Kráska a zvíře, Největší showman či La La Land, který ovládl minulý oscarový ceremoniál.