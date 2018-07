Špindlerův Mlýn se mění. Kvůli nájezdu bohatých investorů mizí nebo se zmenšují starší objekty

Špindlerův Mlýn LN několik měsíců mapovaly, kdo a kde v nejluxusnějším horském českém středisku z pražských finančníků a lobbistů buduje své chaty, sruby a vily. Špindlerův Mlýn se stal jakousi „malou Prahou velkých kluků“.

Letošním hitem Špindlerova Mlýna jsou dopravní turistické prostředky poháněné elektřinou. Jsou všude a chodci mají co dělat, aby mezi míhajícími se „elektroristy“ nepřišli k zdravotní újmě. Nejinak je tomu u dolní stanice lanovky na Medvědín, kde lze zejména elektrokola a elektrokoloběžky vypůjčit. My se kvůli proměnlivému terénu na výšlap vydáváme raději po svých.

Na samotě u lesa

Proti proudu Bílého Labe míříme k Dívčím lávkám. Prašná cesta se postupně zvedá, po žluté značce vede do lesa a terén se mění na kamenitou stezku. Po zhruba půlhodině prudkého stoupání se dostáváme k Davidovým boudám, k našemu prvnímu cíli.

Ve výšce jednoho kilometru nad mořem se zde rozprostírají malebné louky s panoramatickým výhledem na krkonošské hory. Nejen výhled, fascinující je i zdejší klid a ticho. Skoro si nelze představit lepší místo pro relax. Jedním z mála, kdo si takové prostředí umí nejen představit, ale i vychutnat, je jeden z nejvlivnějších tuzemských finančníků Martin Roman. Bývalý šéf skupiny ČEZ si tu postavil vkusnou chalupu. V roce 2010 ji Romanova rodina koupila od Úřadu vlády. Odhadovalo se, že cena se pohybovala kolem 12 milionů korun. Původní vládní chata Slunečná padla k zemi a na jejím místě Roman postavil zbrusu novou. Směrem k lesu se rozprostírá velká louka, která je psaná na Romanovu manželku. Součástí je i menší lyžařský vlek. Vysoká poloha má i výhodu v tom, že za Romanem - zejména v zimě - se nevítaní hosté jen tak nevyškrábou. Je třeba využít sněžného skútru nebo rolby.



Roman se drtivé většině ostatních tuzemských boháčů pořizujících baráky ve Špindlu vymyká tím, že svou chalupu či vilu má zcela mimo horské středisko - na samotě u louky a poblíž lesů, daleko od všech. Tedy až na pár výjimek. Pokud by například dostal chuť popovídat si se „sousedem“ a dozvědět se například o novinkách ve vydavatelství Parlamentních listů, pěší chůzí by po necelých deseti minutách směrem na Petrovu a Moravskou boudu došel k horské chatě Sedmidolí. Ta patří firmě E-Centrum, kterou vlastní mediální magnát Michal Voráček. Ten má spolu s hazardním bossem a senátorem Ivem Valentou firmu Our Media, která vydává Parlamentní listy.

Kopec energetiků

Vystoupali jsme do výšky přes 1100 metrů a vracíme se dolů do města na další adresy. Míjíme dolní stanici lanovky na Medvědín a kolem místního aquaparku stoupáme mírně do kopce směrem ke kostelu. Klíči od svých chalup a vil na tomto kopci disponují podnikatelé a manažeři spojení se skupinou ČEZ. Ve stráni zde vystavěl moderní vilu ze dřeva a kovu generální ředitel energetického obra Daniel Beneš. Vlivný manažer s velkou pravděpodobností uhájí svou pozici v ČEZ i po vzniku nové vlády. Beneš by si do svého horského sídla nemusel stydět pozvat ani prezidenta republiky, svého letitého přítele Miloše Zemana.



Kousek od něho má chatu i bývalý investiční ředitel české energetické jedničky Vladimír Schmalz. V současnosti investuje zejména do vzdělávacích institucí, ve Špindlu ale svou mravenčí prací způsobil v řadách špindlerovomlýnských boháčů rozruch. V sousedství Schmalzova domu začali před pěti lety stavět apartmánové domy pražští developeři Alexandr Seidl, známý jako majitel Farmy Bolka Polívky, a Zbyněk Cejnar. Bývalý šéf „čezáckých“ investic na začátku stavebního a územního řízení souhlasil coby soused s projektovou dokumentací k novým domům, pak však došlo bez jeho vědomí, jak tvrdí, ke změnám - a stavba „nabobtnala“ a pokazila výhled. Schmalz se začal právně bránit a případ dospěl až k soudu, před kterým stojí trestně stíhaná dvojice úředníků.



Diskotéka jako z Penthouse

V naší výpravě pokračujeme dále. Po několika minutách se dostáváme ke kostelu, odkud se vydáváme směrem k lesu. Tady se mohutně staví, cirkulárky a pily jsou v plném zápřahu. Rostou tu sídla dvou vlivných miliardářů. Vlevo od cesty dělníci finišují s dostavbou tří identických vil. Jedna z nich patří spolumajiteli finanční skupiny Penta Marku Dospivovi, který má za sebou pražský developerský projekt Waltrovka a v centru metropole se chystá přestavět Masarykovo nádraží.



Jen pár desítek metrů od Dospivovy vily vyrůstá další objemná vilka. Donedávna zde stával oblíbený Švýcarský dům, koncem minulého roku však byl odstraněn a uvolnil místo svému dřevěnému nástupci. Oficiálně je jako majitel uváděn právník z nedalekého Vrchlabí Daniel Kučera, vrabci na pražských a špindlerovských střechách si ale špitají, že ve skutečnosti má novostavba činit radost pražskému lobbistovi a podnikateli Romanu Janouškovi.

Opouštíme bzučící staveniště a scházíme do centra k Labi. Po levé ruce procházíme kolem celebritami a šíbry vyhledávané diskotéky Silver Rock s Hotelem Praha. Majitelem nemovitosti je skrze firmu Mountain Properties francouzský podnikatel Stéphane Michael Pacaud, který na sebe před měsícem upozornil koupí pornomagazínu Penthouse za více než 11 milionů dolarů.



Přecházíme Labe a míjíme prvorepublikový hotel Savoy, který patří developerovi a sponzorovi lidovců Luďku Sekyrovi. Už opět uskakujeme před turisty na elektroběžkách a elektrokolech. Vracíme se k parkovišti u lanovky na Medvědín, kde končíme putování po vilách vlivných pražských finančníků.