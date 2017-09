Splní pražští taxikáři své hrozby? Soud rozhodne o anarchistech

Dnes vyprší taxikářské ultimátum, aby magistrát vyřešil provozování alternativní taxislužby Uber v Praze. Britská premiérka přednese ve Florencii očekávaný projev o brexitu a anarchisté, kteří měli podle obžaloby plánovat útok zápalnými lahvemi na vlak, si vyslechnou verdikt soudu.

Co udělají taxikáři? Ve tři hodiny odpoledne vyprší ultimátum, které řidiči ze Sdružení českých taxikářů dali pražské primátorce Adrianě Krnáčové, aby vyřešila situaci kolem podnikání firmy Uber v hlavním městě. Koncem minulého týdne a také v pondělí taxikáři útočili na vozy Uberu (a nejen na ně) při příjezdu na pražské Letiště Václava Havla. Po vypršení ultimáta chtějí nasadit silnější zbraň, hrozí taxikářskou blokádou pražských silnic.

Anarchisté a útok na vlak. Městský soud v Praze dnes vynese rozsudek v kauze anarchistů obžalovaných z přípravy teroristického útoku na vlak. Petr Sova a Martin Ignačák, které obžaloba považuje za hlavní organizátory přípravy útoku zápalnými lahvemi na vlak převážející vojenský materiál, by měli jít podle státního zástupce na 12 let do vězení. Soud již dříve odmítl obhajobu obviněných, podle níž činnost skupiny vyprovokovali tajní policisté.

Nečesaný opět u soudu. Na Krajském soudu v Hradci Králové bude pokračovat projednávání případu Lukáše Nečesaného, jemuž Nejvyšší soud zrušil původní pravomocný trest za pokus o vraždu kadeřnice.

Mayová ve Florencii. Britská premiérka Theresa Mayová dnes přednese projev věnovaný budoucím vztahům Británie a EU po brexitu. Podle dřívějších informací by v projevu měla zdůraznit zájem své vlády na „hlubokém a zvláštním partnerství s EU“. Podle unijních diplomatů by však řeč pronesená ve Florencii neměla mít okamžitý vliv na průběh jednání o vystoupení země z Unie.

Jak odpoví Kim Čong-un? Dnes budeme sledovat další vývoj kolem severokorejského jaderného programu. Po Trumpově úterní ostré řeči na půdě OSN, kde Kim Čong-una označil za „rakeťáka na sebevražedné misi“, a po čtvrtečním oznámení USA, že budou trestat obchodní partnery KLDR a společně s Čínou i banky, které Kimově režimu poskytují finance, se dá čekat podobně ostrá reakce i ze severní části Korejského poloostrova.

Hurikán, zemětřesení a odtržení Katalánska. Mimo jiné budeme podrobně sledovat trasu ničivého hurikánu Maria, který letos jako již několikátý v pořadí pustoší karibské ostrovy. Mexiko se stále vzpamatovává z ničivého zemětřesení, které si vyžádalo přes 200 lidských životů. A zaměříme pozornost i na vývoj kolem chystaného referenda o nezávislosti Katalánska, které chce Barcelona příští týden uspořádat navzdory odporu Madridu. Cestu za nezávislostí ve čtvrtek opět podporovaly v ulicích Barcelony tisíce lidí.

Dejte sbohem létu. A je načase rozloučit se s létem, alespoň tím astronomickým. Ve 22.02 středoevropského času totiž začne astronomický podzim. Slunce vstoupí do znamení Vah a nastane podzimní rovnodennost.