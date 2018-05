Spojené státy otevřely své velvyslanectví v Jeruzalémě, přesunuly ho z Tel Avivu

Jeruzalém Spojené státy prohlásily své velvyslanectví v Jeruzalémě za otevřené, oznámila agentura Reuters. Na místě odpoledne začal slavnostní ceremoniál přesunu ambasády v Izraeli z Tel Avivu, na němž má promluvit poradce prezidenta Donalda Trumpa a jeho zeť Jared Kushner.

V Jeruzalémě se podle agentury AFP otevření úřadu účastní stovky amerických a izraelských činitelů. Z USA na slavnostní akci už v neděli přiletěla početná delegace, jejímiž členy jsou kromě Kushnera jeho žena a Trumpova dcera Ivanka, ministr financí Steven Mnuchin a dvanáct členů Kongresu USA.



Přesun ambasády z Tel Avivu doprovázejí silné protesty Palestinců, izraelské bezpečnostní složky v Pásmu Gazy zabily nejméně 37 lidí. Dalších přinejmenším 500 Palestinců bylo zraněno, z toho 200 bylo postřeleno.

Novou ambasádu formálně otevřel velvyslanec USA David Friedman. „Dnes otevíráme velvyslanectví Spojených států v Jeruzalémě v Izraeli,“ řekl diplomat v úvodu ceremoniálu. Trump v poselství reprodukovaném během slavnosti uvedl, že „Spojené státy zůstávají plně oddány úkolu usnadnit dosažení trvalé mírové dohody“.

Prezident Trump přemístění ambasády oficiálně oznámil loni v prosinci, jeho příkladu chtějí podle dosavadních informací příští měsíc následovat Guatemala a Paraguay. Záměr přestěhovat své velvyslanectví oznámilo i Rumunsko.

Většina států světa je ale přesvědčena, že o statusu Jeruzaléma by mělo být rozhodnuto až po dosažení mírové dohody. K přesunu velvyslanectví má výhrady i mnoho amerických spojenců. Přípravu prohlášení Evropské unie, které by pondělní krok USA kritizovalo, ale v minulých dnech zablokovala trojice unijních zemí Česká republika, Maďarsko a Rumunsko.

Česko by podle premiéra Andreje Babiše mělo do konce května v Jeruzalémě otevřít honorární konzulát a do konce roku Český dům jako prostor pro česko-izraelskou kulturní, obchodní a mezilidskou výměnu. Pro přesunutí ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma po vzoru USA se opakovaně vyslovil prezident Miloš Zeman.

Izrael považuje Jeruzalém za své „věčné a nedělitelné hlavní město“, a to včetně jeho východního sektoru anektovaného po válce z roku 1967. Pro Palestince má být východní Jeruzalém hlavním městem jejich budoucího státu, který má vzniknout na okupovaném Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy.