Dřív, než se čekalo. USA chtějí přesunout ambasádu do Jeruzaléma už v květnu

JERUZALÉM/WASHIGTON Spojené státy plánují přemístit své velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma v květnu. Informovaly o tom agentury Reuters a AP s odvoláním na zdroje z americké vlády, které si nepřály být jmenovány. Přesun americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma by vyšel na 70. výročí založení státu Izrael, které připadá na 14. května. Vláda prezidenta Donalda Trumpa o tomto záměru právě informuje členy Kongresu.

Za izraelskou vládu jako první reagoval ministr odpovědný za tajné služby Jisrael Kac, který za rozhodnutí pro daný termín Trumpovi poděkoval na twitteru. Slavnostní přestřihnutí pásky se chystá na polovinu května, tedy patrně na výročí založení státu Izrael.

Ambasádu bude pro začátek tvořit jen několik kanceláří uvnitř existující budovy, která patří USA. Podle AP americký ministr zahraničí Rex Tillerson už stvrdil svým podpisem i plán potřebných bezpečnostních opatření pro ochranu objektu.

Trump loni v prosinci uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a dal pokyn zahájit proces stěhování amerického zastupitelského úřadu z Tel Avivu. V polovině ledna ale šéf Bílého domu popřel, že by se plánované přemístění mělo uskutečnit do jednoho roku. Naopak období do jednoho roku odhadoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Také Tillerson v lednu řekl, že přesun velvyslanectví se pravděpodobně neuskuteční dříve než za tři roky, a i to označil za poměrně „ambiciózní časový rámec“.

Trump loni v prosinci prohlásil, že uznání Jeruzaléma znamená začátek nového přístupu k řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Podle něj odkládání uznání Jeruzaléma za izraelské hlavní město stejně mír nepřineslo.

Trumpovo rozhodnutí vyvolalo ostré protesty zejména v arabsko-muslimském světě. Kritizovala ho ale i Evropská unie. A Palestinci prohlásili, že už nevnímají USA jako důvěryhodného prostředníka v mírovém procesu.