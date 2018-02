Spokar X. Zubní kartáček českých designérů vyhrál americkou cenu

Navržený byl tak, aby vyhovoval správnému úchopu při čištění zubů. Design i ergonomii proto Studio Novague muselo konzultovat se stomatology. Kartáček Spokar X už nyní slaví úspěch i ve světě, získal totiž prestižní americkou cenu Good Design Award. „Ergonomie sehrála asi tu nejdůležitější roli a spatřoval jsem v ní velkou příležitost pro designové řešení. Tělem kartáčku prochází rýha, která má zajistit lepší a stabilnější držení,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz designér Petr Novague.

Lidovky.cz: Za kartáček Spokar X obdrželo vaše studio prestižní americkou cenu Good Design Award. Kolik času jste strávili konzultacemi se zubaři?

Design kartáčku vznikal několik měsíců, kompletní proces příprav více než rok. Bylo nutné zapracovat rady stomatologů, ale zároveň dbát na vyrobitelnost kartáčku a také zohlednit technologie zatloukání vláken. Kartáček má extrémně vysoký počet vláken, snažili jsme se dosáhnout proti veškeré konkurenci na tak vysoký počet, který by kartáčku dodal ty nejlepší vlastnosti. Počet vláken totiž přímo souvisí s kvalitou čištění zubů.

Lidovky.cz: Co vám stomatologové radili především?

Myslím, že v roce 2018 už většina uživatelů ví, že klíčové vlastnosti kartáčku jsou počet vláken, čím vyšší tím lepší. Ale hlavně vlákna musí být velmi jemná. Tento designový kartáček bude mít tedy pouze měkká vlákna, žádné střední nebo dokonce tvrdé. Označení měkkostí se dělí na soft, supersoft a ultrasoft.

Lidovky.cz: Pokud člověk někdy navštívil zubního hygienistu, tak ví, že jednou z nejdůležitějších věcí je to, jak kartáček držíme. Zabývali jste se tím také?

Ergonomie sehrála asi tu nejdůležitější roli a spatřoval jsem v ní velkou příležitost pro designové řešení. Tělem kartáčku prochází rýha, která má zajistit lepší a stabilnější držení. Hlava kartáčku je pak mírně naklopena více než má mnohá konkurence, čímž se lépe dostane uživatel k zadním zubům.

Lidovky.cz: Co vás vůbec přivedlo k myšlence pustit se do designu zubních kartáčků?

Studio Novague řeší vždy zakázky, které přinese trh, s firmou Spokar jsme se pustili do poměrně široké spolupráce. Jako první zakázku nám svěřili právě inovaci v oboru zubní hygieny. Zabýváme se nyní ale ji dalšími jejich produkty a to včetně nového brandingu a grafiky.



Lidovky.cz: Čistíte si s ním zuby i vy sám?

Abych řekl pravdu, jsem posedlí péčí o zuby, mám pocit, že je to určitá vizitka, stejně jako dobrý fyzický stav a celková kondice. Dosud jsem zkoušel nejrůznější značky, americké, švýcarské ale teď myslím už bude volba jasná. Zůstanu u tohoto kartáčku X.