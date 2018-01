Spolek blízký rakouské straně FPÖ ve své písni vyzývá ke zplynování Židů

VÍDEŇ Rakouskem otřásá skandál kvůli antisemitské písni buršáckého spolku, jehož členem byl i nynější čelný dolnorakouský politik vládní pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Udo Landbauer. V jedné písni zaznívá například výzva ke zplynování Židů.

Zpěvník buršáckého spolku Germania podle agentury DPA obsahuje antisemitské texty a případem se zabývá příslušné státní zastupitelství. V jednom textu se praví: „Tu do vašeho středu vstoupil Žid Ben Gurion. Pusťte plyn, vy staří Germáni, zvládneme i sedmý milion.“ Ben Gurion byl první izraelský premiér. Sedmý milion zjevně odkazuje na šest milionů Židů vyvražděných nacisty.



Policie ve středu během razie u buršáckého spolku zabavila 19 zpěvníků a dva šanony s dokumenty. Vyslechnut byl i člen organizace, který je údajně zodpovědný za nové vydání příslušného zpěvníku původně z roku 1997.

Landbauer: Nikdy jsem to nezpíval

První informace o skandálním textu přinesl časopis Falter jen několik dní před důležitými volbami do dolnorakouského zemského sněmu v němž průzkumy dávaly FPÖ naději na 16 procent hlasů, což by znamenalo dvojnásobnou podporu oproti předchozím volbám.

Skandál je obzvlášť nepříjemný pro Landbauera, který je lídrem kandidátky FPÖ pro nedělní volby do dolnorakouského zemského sněmu. Tvrdí ale, že text neznal, ani ho nikdy nezpíval. Příslušná pasáž je v rozporu se všemi „mými základními principy“, řekl ve zpravodajské relaci ZiB2 31letý politik, jehož matka pochází z Íránu. Poté, co se o textu dozvěděl, prý okamžitě ukončil své 17leté členství ve spolku, v němž působil i jako zástupce předsedy.



Buršácké spolky vznikly v 19. století jako liberální studentské organizace a nyní se hlásí k německému nacionalismu. Mnozí jejich členové mají blízko k FPÖ.

Píseň odsoudil i Arnold Schwarzenegger

Šéf FPÖ Heinz-Christian Strache prohlásil, že jde o „opravdu odpornou a antisemitskou píseň“ a lidovecký (ÖVP) kancléř Sebastian Kurz prohlásil, že písňové texty Germanie, které se dostaly na veřejnost, jsou „rasistické, antisemitské a naprosto odporné“. Kurz vyzval k urychlenému objasnění záležitosti a uvítal, že se jí státní zastupitelství už zabývá.

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen dnes při setkání s generálním tajemníkem Rady Evropy Thorbjörnem Jaglandem ujistil, že Rakousko takové není. „Antisemitismus hraje v Rakousku nějakou roli jen pro zanedbatelnou menšinu lidí,“ řekl před novináři ve Štrasburku. „A my se musíme postarat o to, aby to tak zůstalo,“ dodal prezident.



Na skandál reagoval i hollywoodský herec a bývalý kalifornský guvernér rakouského původu Arnold Schwarzenegger, který na twitteru odsoudil nepřijatelnou antisemitskou ideologii ve zpěvníku spolku a pochválil kancléře Kurze za jasný postoj.

Židovská obec bojkotuje akci v parlamentu

Skandál otřásá Rakouskem v době, kdy si svět připomíná oběti holokaustu. Vídeňská izraelitská kulturní obec (IKG) oznámila, že bude bojkotovat vzpomínkovou akci v rakouském parlamentu kvůli novému vzestupu FPÖ, která se na konci minulého roku stala po více než deseti letech opět vládní stranou.



„Nechceme mít s takovými lidmi nic společného a nechceme s takovými lidmi vzpomínat na ty, kteří zemřeli za šoa (za holokaustu),“ řekl šéf vídeňské židovské obce Oskar Deutsch televizi ORF.

Na vzniku FPÖ se po 2. světové válce podílelo mnoho bývalých národních socialistů a i později musela strana vylučovat mnoho členů kvůli skandálům souvisejícím s projevy nacismu nebo antisemitismu. Nyní strana tvrdí, že má tuto minulost dávno za sebou.

Pobouření vyvolal nedávno i výrok ministra vnitra Herberta Kickla (FPÖ), který navrhl, aby se žadatelé o azyl v budoucnosti ubytovávali „koncentrovaně“ ve větších střediscích. Politik odmítl, že by slovo zvolil záměrně s odkazem na nacistické koncentrační tábory.