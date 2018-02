Spolupráce gigantů. Scorsese spojí síly s Hirstem pro seriál o římských císařích

LOS ANGELES Oscarový filmový režisér Martin Scorsese a britský spisovatel Michael Hirst, tvůrce seriálů Vikingové a Tudorovci , spojí síly pro jeden z nejdražších výpravných historických seriálů všech dob. Caesarové (Caesars) se zaměří na život několika prvních římských císařů.

Seriál Caesarové (Caesars) bude historickým pohledem na vládu několika římských císařů. Začínat bude v době nástupu Julia Caesara k moci. Scénář pilotního dílu je již údajně hotový a Hirst zároveň načrtl celému štábu vývoj zbývajících epizod první série. Samotné zatáčení má začít přímo v Itálii někdy příští rok. V plánu je hned několik sérií.

Martin Scorsese je oceňovaný filmový režisér, který má na kontě několik Oscarů (Skrytá identita, Vlk z Wall Street) tak třeba Zlatou palmu z festivalu v Cannes (Taxikář). Podle Michaela Hirsta se celou svou kariéru těšil, až bude moct natočit něco o Římanech. „On tu dobu miluje a hodně o ni ví. Jednou volal Justinu Pollardovi, mému historickému poradci. Bavili se, částečně v latině, o zdrojích k našemu projektu a římské poezii,“ sdělil Hirst.

Cílem Caesarů je také poskytnout divákům nový pohled na Julia Caesara. „Ve filmech je to obecně stárnoucí muž, který se vyrovnává s politickými a válečnými problémy. On byl ale nesmírně zajímavou a ambiciózní osobností, když býval mladý. To jsme nikdy ale na obrazovkách neviděli. Je něco úchvatného na tom, že se kdysi malý Řím dopracoval ke světové nadvládě za relativně krátký časový úsek. To se nemohlo stát, kdyby byl Caesar takový, jakého ho vidíme v televizi,“ dodává.