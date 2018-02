Spor o lithium pokračuje. Filip chce od Babiše vysvětlení, naštvalo ho přijetí dodatku

PRAHA Spor uvnitř vlády o způsob, jakým se chce vypořádat s memorandem o těžbě lithia pod Cínovcem, ovlivnil vyjednání hnutí ANO s komunisty ohledně tolerance nově skládaného kabinetu. Ve čtvrtek odpoledne budou jednat předsedové stran KSČM a ANO. Šéf KSČM Vojtěch Filip bude chtít od premiéra v demisi a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše vysvětlit postoj k případné těžbě lithia.

„My se domluvíme nějak s panem předsedou (Babišem) a potom oznámíme výsledek, až já si prostuduju to usnesení vlády,“ řekl Filip. Jednání by se mělo podle mluvčí KSČM uskutečnit odpoledne ve sněmovně.

V neděli v pořadu Otázky Václava Moravce České televize kritizoval Filip dodatek k memorandu, jak o jeho přípravě po čtvrteční schůzce s těžaři informoval ministr průmyslu Tomáš Hüner (za ANO). Uvedl, že žádný dodatek by k dohodě uzavírán neměl být. Postup vlády označil v neděli za neprůhledný. V té souvislosti konstatoval, že pokud s někým o případné spolupráci bude jednat, tak se nedá podvádět.

„Naštvalo mě nejvíc, že jestliže hlasy ANO, KSČM a SPD v zářijové schůzi jsme schválili, že memorandum je právně nulitní, tak nemůžu k právně nulitnímu dokumentu přijmout dodatek,“ uvedl Filip v neděli.

Kov budoucnosti

Dodatek nakonec ve středu vláda neschválila a Babiš Hünera kritizoval za špatnou komunikaci. Na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl s odvoláním na usnesení Sněmovny, že memorandum o těžbě lithia je neplatné. Kabinet podle něj dal za úkol Hünerovi dojednat právní nezávaznost dokumentu. Ministr by měl také zaúkolovat státní podnik Diamo, aby provedl průzkum ložiska. „Jednoznačně platí to, k čemu nás zavázala Sněmovna. Ta jasně řekla, že to memorandum je nulitní a že nás žádá, aby průzkum prováděl státní podnik a aby zisk z případné těžby zůstal v českých rukou,“ řekl Babiš.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese. Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let chce dobýt 37 milionů tun rudy. Povrchově chce těžit lithium u Cínovce také společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Firma má už všechna povolení k těžbě.