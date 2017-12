Spor o vyřčené stamiliony pokračuje. Rath se odvolal, požaduje už jen omluvu

PRAHA Exhejtman David Rath se nevzdal své snahy, aby se mu státní zástupce Petr Jirát omluvil za výroky o ulitých stamilionech. Soud žalobu bývalého politika ČSSD na Jiráta zamítl, ale Rath chce ve sporu pokračovat. Odvolal se, případ tak projedná soud druhého stupně. Exhejtman už však v druhém kole sporu nehodlá požadovat peníze, spokojil by se pouze s omluvou.

Spor obou mužů zažehl v létě 2015 rozhovor pro Lidovky.cz, v němž Jirát jako dozorující státní zástupce z Rathovy korupční kauzy sedmi milionů v krabici od vína přiblížil svůj pohled na okolnosti případu. V interview se mimo jiné nechal slyšet, že Rath má podle jeho názoru stranou uložené velké peníze, v případě pravomocného rozsudku se bude vyhýbat nástupu do vězení nebo že před českou justicí se ukryje do zahraničí.

Žalobce Jirát se Rathovi za své výroky omlouvat nemusí. Odpovídá za ně stát, rozhodl soud

Rath reagoval podáním žaloby na ochranu osobnosti, vedle omluvy chtěl z Jiráta dostat odškodnění ve výši 88 tisíc korun. Jenže Obvodní soud pro Prahu 1 se v listopadu přiklonil na stranu státního zástupce, žalobu shodil ze stolu. „Doktor Jirát vystupoval pouze jako představitel státního zastupitelství, potažmo státu. Je to právě stát, který za takový zásah může odpovídat,“ vysvětlila rozsudek soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Jana Jurečková.

Jenže tímto výrokem spor neskončil, Rath se závěrem soudkyně Jurečkové nesmíříl. „Žalobce podal odvolání,“ potvrdila serveru Lidovky.cz obvodního soudu Alena Novotná. Rozsudek tak přezkoumá odvolací Městský soud v Praze. Spis stále leží na obvodu, nicméně odvolací soud by mohl Rathovo odvolání projednat někdy v druhé polovině příštího roku.

‚Nemá říkat myšlenky, spekulace a výmysly‘

„Podle mě jeho (Jirátovy) výroky byly porušením práv a povinností státního zástupce. Žalobce sice má informovat o kauze, o důkazech nebo o jeho názorech, ale on informoval naprosto nepravdivě o věci, která s kauzou nesouvisí, nebyla předmětem jím podané obžaloby a vlastně není předmětem ničeho. Beru to jako exces,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz důvody svého odvolání Rath, bývalý středočeský hejtman a současně exposlanec za ČSSD.

Do druhého kola sporu už půjde s tím, že bude trvat pouze na omluvě. „Požádal jsem svého právního zástupce, abychom už neuplatňovali finanční zadostiučinění. Takový pokyn dostal,“ poznamenal. Původně přitom vyčíslil svou újmu na dobrém jméně na 88 tisíc korun, což mělo přibližně představovat jeden Jirátův měsíční plat.

Rath doufá, že před Městským soudem v Praze se svou argumentací proti svému sokovi uspěje. „Myslím si, že by bylo správné, aby někdo z justiční soustavy vystoupil z té absolutní loajality, kterou k sobě cítí, a řekl, že státní zástupce by měl komentovat jen věci, které se týkají jeho kauzy a věcí, které žaluje nebo obviňuje. A nikolivěk říkat spekulace, smyšlenky nebo úplné výmysly,“ podotkl Rath.

Státní zástupce se komentáře k posunu ve sporu s Rathem zdržel, svůj názor na pokračující konfrontaci s bývalým prvním mužem Středočeského kraje nepřiblížil. „Tohle je má soukromá věc, k tomu se nebudu vyjadřovat. Nezlobte se,“ sdělil Jirát serveru Lidovky.cz. Už dříve poznamenal, že se zmíněnou záležitostí nezabývá a že jde především o starost jeho právního zástupce.

Kauza sedmi milionů v krabici stojí na námitkách

Inkriminovaný rozhovor pro Lidovky.cz poskytl bezprostředně poté, co soud Ratha nepravomocně potrestal 8,5 vězení za ovlivnění zakázky na rekonstrukci zámku v Buštěhradu. „Suma vyplynula z určitého dokumentu. Neříkám, že má někde ukryto zrovna tolik. Ale tipuju to určitě na stovky milionů korun,“ zněl jeden z výroků.

Sedm milionů v krabici Davida Ratha jako hejtmana Středočeského kraje zadržela policie 14. května 2012 se sedmi miliony korun v krabici od vína, následně ho obvinila ze čtyř trestných činů včetně přijetí úplatku či poškození finančních zájmů Evropské unie.

Rath měl být ústřední postavou skupiny, jež údajně zmanipulovala veřejnou zakázku na opravu buštěhradského zámku.

Krajský soud v Praze ho za to 23. července 2015 potrestal 8,5 lety vězení a propadnutím majetku ve výši 22 milionů korun, verdikt ale zrušil Vrchní soud v Praze a v říjnu se začala kauza projednávat znovu.

Rath před soudy provokuje, opakovaně se navážel do soudce Roberta Pacovského i do státního zástupce, chce dosáhnout jejich podjatosti. Na Jirátovu adresu nyní podotkl: „Myslím, že těžko nese, že si nějaký sprostý obviněný dovolí mít názor nebo soudruha prokurátora kritizovat. On je hluboce uvízlý v těchto praktikách a nepochopil, že demokratická společnost funguje trošku jinak.“

Letos v říjnu Krajský soud v Praze začal Rathovu nejznámější korupční kauzu znovu projednávat. Proces ale pořádně nezačal, Rath nejprve jeho plynulost narušil několikahodinovým projevem, spolu s dalšími obžalovanými podal námitku podjatosti vůči příslušnému soudci Robertu Pacovskému. Ten sice námitky zamítl, ale Rath a spol. si proti nim podali stížnost.