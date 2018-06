Spor Seehofera s kancléřkou o migrační politiku trvá. Merkelová ho odvolat nemůže

BERLÍN/PRAHA Konflikt o budoucí německou migrační politiku mezi kancléřkou a jejím ministrem vnitra zatím vyřešen nebyl. Definitivní rozhodnutí má padnout začátkem července.

Velký třesk, který mnozí v pondělí v Německu očekávali kvůli sporům o migrační politiku, se nakonec nekonal. Aspoň prozatím.



Kancléřka Angela Merkelová včera prakticky dostala od svého vzpurného koaličního partnera, bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU), dvoutýdenní ultimátum. Za tu dobu se může pokusit dohodnout se s některými státy Evropské unie na vracení uprchlíků odmítnutých na německých hranicích.

„Přejeme kancléřce hodně úspěchů, ale zůstáváme u naší pozice,“ prohlásil k tomu v pondělí německý ministr vnitra Horst Seehofer. Právě on i jeho CSU v minulých dnech narazili u kancléřky se záměrem odmítat na hranicích běžence, kteří již byli registrováni jinde v Evropské unii.

Merkelová se postavila kategoricky proti s tím, že by to spustilo dominový efekt a běženci by se znovu začali hromadit na jihu Evropy.

Během víkendu nabral jejich spor na obrátkách. Nedalo se dokonce ani vyloučit, že by Merkelová sáhla k mimořádnému kroku a svého ministra by odvolala. To by znamenalo nejenom konec vlády, ale i dlouholetého spojenectví její strany s bavorskými křesťanskými sociály.

„Znáte mě, na otázky ‚co by, kdyby‘ neodpovídám,“ sdělila kancléřka v reakci na dotaz novinářů, zda by po tomto mimořádném kroku skutečně sáhla.

Uzavření hranic nebo návrat k vláčkům

Pro někdejšího bavorského premiéra, jemuž bude začátkem příštího měsíce 69 let, je spor o budoucí migrační politiku zřejmě posledním velkým zápasem v jeho dlouhé politické kariéře.

Pokud by Seehofer neuspěl az vlády se musel poroučet, měl by konečně čas na svůj velký koníček, kterým je stavění vláčků.

Ve své chalupě nedaleko Řezna má ve sklepě přes sto metrů modelové železnice. Není bez zajímavosti, že domečky a krajinky, které kolejnice lemují, odrážejí milníky jeho politické kariéry.

Nechybí tak například budova nádraží v Bonnu z doby, když byl ještě hlavním městem a Seehofer poprvé ministrem. A mezi figurkami lze najít i postavičku znázorňující Merkelovou.

Pro samotného Seehofera má jeho koníček symbolický význam. On sám sebe totiž nejraději vidí v roli mluvčího „běžných lidí“, kteří nemají nazbyt a někdy obracejí každé euro dvakrát. Dokáže dobře vycítit jejich obavy.

Proto se Seehofer od počátku uprchlické krize postavil do čela těch, kteří volali po radikálním omezení přílivu běženců. To souviselo nejenom s jeho křesťansko-sociálním založením spojeným s vírou v silný stát a jeho roli jako garanta bezpečnosti. Ale především se silným politickým instinktem, který mu umožnil se tak dlouho udržet v nejvyšších patrech německé politiky.

Když se Seehofer poprvé stal poslancem Spolkového sněmu, psal se rok 1980, Německo ještě bylo rozdělené na východní a západní část. Svůj mandát vykonával do roku 2008. Za tu dobu byl šest let spolkovým ministrem zdravotnictví a tři roky vedl resort zemědělství.

Bavorsko na prvním místě

K jeho vrcholnému období ale patří desetiletí, kdy stál v čele bavorské vlády (2008–2018). V té době se mu podařilo pro CSU znovu dobýt absolutní většinu mandátů, která jí zaručila možnost vládnout bez koaličního partnera.

Poslední roky byly ovšem poznamenány stále ostřejšími spory se Seehoferovým „korunním princem“ Markusem Söderem. Ten svého šéfa systematicky tlačil z úřadu, Seehofer se tomu zase vehementně bránil.

Nakonec mu ale stopku vystavili voliči, o nichž se Seehofer celou dobu domníval, že jim nikdo nerozumí tak dobře jako on sám. Po katastrofálním výsledku CSU při posledních celoněmeckých volbách z loňského září byly Seehoferovy dny v čele bavorské vlády sečteny. Strana tehdy ztratila deset procent voličů, z nichž mnozí odešli ke konzervativní konkurenci v podobě Alternativy pro Německo (AfD).

Začala se proto hledat co nejelegantnější cesta k tomu, aby Seehofer opustil kapitánský můstek v Bavorsku se ctí a bez ztráty tváře. Proto bylo zřejmé, že dosavadní zemský premiér obsadí některé z důležitých ministerstev ve spolkové vládě v Berlíně, což se letos v březnu i stalo. A Seehofer nyní může přímo v německé metropoli hájit lépe bavorské zájmy.