ONLINE: Slovácko - Olomouc 0:0, domácí vyhlíží první triumf, hosté chtějí další

Slovácko těsně padlo na hřišti suverénního Jablonce. V utkání mu navíc rozhodčí vyloučil brankáře Milana Heču a útočníka Ousmana Ceesaye a trenér Jan Jelínek se tak bude muset obejít bez nich.
Olomoučtí čekali na výhru až do třetího kola, ve kterém skolili brněnský Artis díky trefám Ahmada Ghaliho a Fabijana Krivaka. Sigma tak se ziskem čtyř bodů poskočila na osmé místo.
Sestavy:
P. Halouska - Š. Slončík, A. Stojčevski, J. Behiratche - G. Ndefe, M. Havlík, M. Trávník, M. Šviderský - A. Marinelli, I. Niarchos, P. Blahút
P. Halouska - Š. Slončík, A. Stojčevski, J. Behiratche - G. Ndefe, M. Havlík, M. Trávník, M. Šviderský - A. Marinelli, I. Niarchos, P. Blahút
Sestavy:
J. Koutný - A. Sylla, M. Malý, L. Lurvink - A. Ghali, P. Baráth, M. Beran, A. Ekeroth - D. Janošek, V. Sejk, F. Krivak
J. Koutný - A. Sylla, M. Malý, L. Lurvink - A. Ghali, P. Baráth, M. Beran, A. Ekeroth - D. Janošek, V. Sejk, F. Krivak
Přejít na online reportáž
Náhradníci:
T. Král, A. Urban, G. Sosseh, P. Ndubuisi, A. Alabi, F. Horský, M. Koscelník, D. Štěpánek, L. Vorlický, L. Prior, F. Hruška
T. Král, A. Urban, G. Sosseh, P. Ndubuisi, A. Alabi, F. Horský, M. Koscelník, D. Štěpánek, L. Vorlický, L. Prior, F. Hruška
Náhradníci:
M. Mikulenka, F. Slavíček, J. Dembe, S. Noumbissie, M. Soldo, D. Tkáč, M. Hadaš, J. Šíp, M. Hruška, J. Kliment, J. Spáčil
M. Mikulenka, F. Slavíček, J. Dembe, S. Noumbissie, M. Soldo, D. Tkáč, M. Hadaš, J. Šíp, M. Hruška, J. Kliment, J. Spáčil