Jihlava je po výhře 3:1 nad Sokolovem znovu druhá, Vsetín dominoval

V dohrávce 7. kola Dukla na domácím ledě proti Sokolovu potvrdila roli favorita a napravila sobotní zaváhání v Litoměřicích. Západočechům se nepovedlo navázat na výhru v prodloužení z posledního vzájemného zápasu před Vánoci a v tabulce klesli o skóre na desáté místo za Zlín.
Vsetínu se povedlo na třetí pokus zvítězit nad nováčkem soutěže za tři body. Pod jasnou výhru hostů v Táboře se podepsal střelec dvou gólů Vít Jonák, který dal dvě branky i v sobotu proti Chomutovu. První čisté konto v ročníku vychytal Adam Pavlíček.
HC Tábor : VHK ROBE Vsetín 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly:
18:15 Jonák (Rob, Slováček)
22:01 E. Pospíšil (Jandus, Straka)
39:17 Klhůfek (Rob, Slováček)
53:39 Jonák (Rob, Klhůfek)
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Srdínko, Benda, Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (C), Piegl – Matai, Červený, Hruška – Valský, Mertl (A), Karabáček – Handl, Dančišin, Jungwirth – Babka, Zadražil, T. Doležal.
Sestavy:
Pavlíček (Miroslav Svoboda) – Marcel, Stříteský, Slováček, Dujsík, Staněk (A), Ďurkáč, Zahradníček – Rob (A), Klhůfek, Jonák (C) – Šmerha, Prokeš, M. Novák – Jandus, E. Pospíšil, Straka – Š. Bláha, Matějček, Hořanský.
Rozhodčí: Sýkora, Hacaperka – Maňák, Teršíp
HC Dukla Jihlava : HC Baník Sokolov 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Góly:
23:18 Strejček (Harkabus)
29:46 T. Havránek (Bukač, Pořízek)
43:35 Dundáček (T. Havránek, Pořízek)
Góly:
26:40 T. Knotek (Klejna, Lindelöf)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Dlapa, Bukač, Ozols, Strejček, Krenželok – Čachotský, Menšík, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Michnáč, Kulda, Štefančík – Jiránek, T. Havránek, Pořízek – Lhoták.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Pulpán, Šedivý, Rohan, Pinkas, Nedelka – Krežolek, Dalecký, Číp – Vracovský, Osmík, T. Knotek – Kupčo, M. Váňa, Csamangó – Šlechta, M. Adámek, Vrhel – Varvařovský.
Rozhodčí: Jechoutek, Zeliska – Jindra, Dědek
Počet diváků: 3826
Tabulka
|1.
|Slavia Praha
|42
|27
|3
|2
|10
|131:86
|89
|2.
|Jihlava
|42
|22
|5
|5
|10
|124:90
|81
|3.
|Kolín
|42
|23
|3
|5
|11
|112:87
|80
|4.
|Litoměřice
|42
|21
|3
|3
|15
|129:119
|72
|5.
|Vsetín
|43
|16
|9
|5
|13
|126:108
|71
|6.
|Přerov
|43
|15
|7
|1
|20
|98:116
|60
|7.
|Tábor
|43
|13
|6
|7
|17
|109:120
|58
|8.
|Třebíč
|42
|14
|4
|8
|16
|99:114
|58
|9.
|Zlín
|43
|15
|3
|6
|19
|90:109
|57
|10.
|Sokolov
|43
|12
|8
|5
|18
|108:128
|57
|11.
|Pardubice B
|43
|13
|6
|4
|20
|116:119
|55
|12.
|Poruba
|42
|13
|5
|3
|21
|118:129
|52
|13.
|Frýdek-Místek
|41
|13
|3
|6
|19
|99:109
|51
|14.
|Chomutov
|43
|14
|1
|6
|22
|101:126
|50