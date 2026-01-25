Jihlava je po výhře 3:1 nad Sokolovem znovu druhá, Vsetín dominoval

Jihlava se v první hokejové lize po výhře 3:1 nad Sokolovem vrátila na druhé místo v tabulce. Vsetín zvítězil na ledě Tábora jednoznačně 4:0.

Vsetínští hokejisté slaví gól. | foto: Luboš Vácha / MF DNES

V dohrávce 7. kola Dukla na domácím ledě proti Sokolovu potvrdila roli favorita a napravila sobotní zaváhání v Litoměřicích. Západočechům se nepovedlo navázat na výhru v prodloužení z posledního vzájemného zápasu před Vánoci a v tabulce klesli o skóre na desáté místo za Zlín.

Vsetínu se povedlo na třetí pokus zvítězit nad nováčkem soutěže za tři body. Pod jasnou výhru hostů v Táboře se podepsal střelec dvou gólů Vít Jonák, který dal dvě branky i v sobotu proti Chomutovu. První čisté konto v ročníku vychytal Adam Pavlíček.

Maxa liga
31. kolo 25. 1. 2026 17:00
HC Tábor : VHK ROBE Vsetín 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
18:15 Jonák (Rob, Slováček)
22:01 E. Pospíšil (Jandus, Straka)
39:17 Klhůfek (Rob, Slováček)
53:39 Jonák (Rob, Klhůfek)
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Srdínko, Benda, Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (C), Piegl – Matai, Červený, Hruška – Valský, Mertl (A), Karabáček – Handl, Dančišin, Jungwirth – Babka, Zadražil, T. Doležal.
Sestavy:
Pavlíček (Miroslav Svoboda) – Marcel, Stříteský, Slováček, Dujsík, Staněk (A), Ďurkáč, Zahradníček – Rob (A), Klhůfek, Jonák (C) – Šmerha, Prokeš, M. Novák – Jandus, E. Pospíšil, Straka – Š. Bláha, Matějček, Hořanský.

Rozhodčí: Sýkora, Hacaperka – Maňák, Teršíp

Maxa liga
7. kolo 25. 1. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Baník Sokolov 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Góly:
23:18 Strejček (Harkabus)
29:46 T. Havránek (Bukač, Pořízek)
43:35 Dundáček (T. Havránek, Pořízek)
Góly:
26:40 T. Knotek (Klejna, Lindelöf)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Dlapa, Bukač, Ozols, Strejček, Krenželok – Čachotský, Menšík, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Michnáč, Kulda, Štefančík – Jiránek, T. Havránek, Pořízek – Lhoták.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Pulpán, Šedivý, Rohan, Pinkas, Nedelka – Krežolek, Dalecký, Číp – Vracovský, Osmík, T. Knotek – Kupčo, M. Váňa, Csamangó – Šlechta, M. Adámek, Vrhel – Varvařovský.

Rozhodčí: Jechoutek, Zeliska – Jindra, Dědek

Počet diváků: 3826

Tabulka

1.Slavia Praha42273210131:8689
2.Jihlava42225510124:9081
3.Kolín42233511112:8780
4.Litoměřice42213315129:11972
5.Vsetín43169513126:10871
6.Přerov4315712098:11660
7.Tábor43136717109:12058
8.Třebíč4214481699:11458
9.Zlín4315361990:10957
10.Sokolov43128518108:12857
11.Pardubice B43136420116:11955
12.Poruba42135321118:12952
13.Frýdek-Místek4113361999:10951
14.Chomutov43141622101:12650
