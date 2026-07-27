Artis Brno - Mladá Boleslav 2:4, dvougóloví Adediran a Klíma, nováček napoprvé padl

Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Ve 4. minutě pádil v sólu na branku hostů Ndiaye, ale Floder jeho pokus zlikvidoval. Prakticky z protiútoku se zrodil vedoucí gól na druhé straně. Králikův dlouhý nákop propadl za obranu Brňanů, míče se zmocnil Langhamer a nedal Stoppenovi šanci.
Středočechy rychlé vedení uklidnilo a proti nervózně hrajícímu Artisu získali převahu. Druhým gólem ji mohl zvýraznit John, jenže Šimek v poslední chvíli jeho pokus zmařil.
Artis se prakticky nedostal za polovinu hřiště, ale udeřil z ojedinělého brejku po levé straně. Papalelé našel ve vápně volného Adedirana a nigerijský útočník vyrovnal. Z dílčího úspěchu se nováček radoval jen chvíli, neboť opět vyhořel v obraně. Na značce pokutového kopu byl po Johnově přihrávce zcela volný Klíma a bez problémů uklidil míč do sítě.
Brňanům šla hra dopředu mnohem lépe, do konce poločasu se do slibných střeleckých příležitostí dostali Alégué, Adediran i Ndiaye, ale boleslavská obrana vše ustála.
Krátce po změně stran potvrdil narůstající tlak Artisu Pospíšil, jehož střela olízla pravou tyč Floderovy branky. Rychlé akce domácí plně zaměstnávaly defenzivu Středočechů, jejich občasnou snahu o ofenzivu doložila Langhamerova střela, s níž si Stoppen poradil.
Vyrovnávací gól padl po necelé hodině hry. Papalelé obral o míč na levé straně Matouška, přihrál před bránu na volného Adedirana, který dal svůj druhý gól v zápase. Přehlídka chybujících obran ale nekončila. V 65. minutě byl po Johnově střele před Stoppenem opět volný Klíma a znovu pohodlně skóroval. Brněnské trápení v obraně tím neskončilo, v 72. minutě se na levé straně uvolnil Kolářík, našel volného Kozla, který nedal Stoppenovi šanci.
V závěru domácí opět prokázali, že kreativita v útoku jim není cizí, zaměstnali Flodera, ale hrubky v defenzivě už nedokázali napravit. V nastavení to podtrhl svým vyloučením za faul na Šuberta obránce Preisler. O první ligové body se tak Artis pokusí v sobotu na Slovácku, s nímž na jaře dvakrát jasně prohrál v baráži. Do ligy se pak dostal administrativně po vyloučení Karviné za ovlivňování zápasů.
19. Q. Adediran, 59. Q. Adediran
5. D. Langhamer, 21. J. Klíma, 65. J. Klíma, 72. D. Kozel
T. Stoppen - N. Glossoa (69. Š. Harazim), D. Šimek, D. Plechatý, D. Preisler - A. Carlén (68. A. Petrák), M. Pospíšil, A. Alégué, Q. Adediran (84. S. Komljenovic), Papalelé (61. I. Fomba) - E. Ndiaye
J. Floder - F. Matoušek (89. D. Donát), O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - R. Macek, D. Kozel, S. John (70. M. Šubert), D. Langhamer (70. J. Zíka), J. Kolařík (83. F. Špatenka) - J. Klíma (70. J. Buryán)
V. Vukadinovič, J. Fulnek, D. Samek, A. Petrák, Š. Harazim, S. Komljenovic, E. Fully, M. Jeřábek, R. Kašík, J. Borek, I. Fomba
V. Vorel, D. Donát, M. Šubert, N. Penner, J. Harušťák, M. Zachoval, J. Buryán, F. Špatenka, J. Zíka
35. J. Floder, 56. R. Macek, 87. F. Matoušek
90. D. Preisler
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