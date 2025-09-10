ONLINE: Pokračuje extraliga. Olomouc vede nad Třincem, pak derby Pardubic s Hradcem

Na úterní předkrm v podobě sparťanského vítězství v Českých Budějovicích (3:2) navazuje kompletní první kolo hokejové extraligy. Program načíná v 17 hodin duel Třince s Olomoucí, o hodinu později započnou zbylá utkání. Pardubice čelí v derby Hradci, na led mistrovské Komety přijíždí Litvínov. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných reportážích online.
Třinec se v uplynulé sezoně v základní části trápil, dlouhou dobu bojoval dokonce o postup do předkola. Tentokrát by chtěl cílit na úplně jiné příčky a rád by se naladil výhrou hned v prvním kole.

V něm hostí papírově nejslabšího protivníka, posledního účastníka baráže z Olomouce, který se pokusí na východě republiky o velké překvapení.

Naopak tradičně vyhrocená bitva panuje v Pardubicích, které v derby vítají Hradec. V repríze semifinále míří největší pozornost na útočníka Lukáše Radila, jenž v létě vyměnil Dynamo právě za Mountfield.

„Hrozně moc se na to těším a taky se na tam chystá hodně lidí, které znám. Co se fanoušků týká, jsem připravený na nejhorší a zároveň očekávám nejlepší, ale nijak se toho nebojím,“ hlásil před zápasem.

Kometa zahajuje cestu za obhajobou titulu proti Litvínovu, který v březnu na závěr základní části sice doma porazila, předtím ale se Severočechy pětkrát v řadě prohrála.

Podobně negativní bilanci má Liberec s Plzní, proti níž načne extraligovou sezonu. V uplynulé sezoně s ní totiž prohrál všechna čtyři střetnutí, třikrát ovšem bral alespoň bod.

Na dalekou cestu napříč celou republikou se vydávají Vítkovice, které hrají v Karlových Varech. Ridera se v létě pod taktovkou Václava Varadi pustila do četných změn, na západě Čech se tak představuje se silně obměněným kádrem.

V souboji dvou středočeských týmů se utkává Kladno s Mladou Boleslaví. Oba týmy se střetly dvakrát v přípravě, v obou případech se radovali Bruslaři (4:3, 6:1). Jak to dopadne tentokrát?

