ONLINE: Pokračuje extraliga. Olomouc vede nad Třincem, pak derby Pardubic s Hradcem

Třinec se v uplynulé sezoně v základní části trápil, dlouhou dobu bojoval dokonce o postup do předkola. Tentokrát by chtěl cílit na úplně jiné příčky a rád by se naladil výhrou hned v prvním kole.
Sledujte 1. kolo hokejové extraligy ONLINE
V něm hostí papírově nejslabšího protivníka, posledního účastníka baráže z Olomouce, který se pokusí na východě republiky o velké překvapení.
Naopak tradičně vyhrocená bitva panuje v Pardubicích, které v derby vítají Hradec. V repríze semifinále míří největší pozornost na útočníka Lukáše Radila, jenž v létě vyměnil Dynamo právě za Mountfield.
„Hrozně moc se na to těším a taky se na tam chystá hodně lidí, které znám. Co se fanoušků týká, jsem připravený na nejhorší a zároveň očekávám nejlepší, ale nijak se toho nebojím,“ hlásil před zápasem.
Kometa zahajuje cestu za obhajobou titulu proti Litvínovu, který v březnu na závěr základní části sice doma porazila, předtím ale se Severočechy pětkrát v řadě prohrála.
Podobně negativní bilanci má Liberec s Plzní, proti níž načne extraligovou sezonu. V uplynulé sezoně s ní totiž prohrál všechna čtyři střetnutí, třikrát ovšem bral alespoň bod.
Na dalekou cestu napříč celou republikou se vydávají Vítkovice, které hrají v Karlových Varech. Ridera se v létě pod taktovkou Václava Varadi pustila do četných změn, na západě Čech se tak představuje se silně obměněným kádrem.
V souboji dvou středočeských týmů se utkává Kladno s Mladou Boleslaví. Oba týmy se střetly dvakrát v přípravě, v obou případech se radovali Bruslaři (4:3, 6:1). Jak to dopadne tentokrát?