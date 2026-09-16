ONLINE: Další zrušený gól Pardubic, Sparta zvyšuje v Olomouci. Kometa čelí Litvínovu

V domácí Budvar aréně se v aktuální sezoně poprvé představují domácí České Budějovice, které s céčkem na dresu nově vede Tomáš Kundrátek. V prvním kole extraligy hrají s Mladou Boleslaví.
Utkání prvního kola hokejové extraligy
Bruslaři jsou bez Dominika Lakatoše, se kterým klub v průběhu srpna neprodloužil smlouvu. Spoléhají tak na nové posily, třeba na obránce Petra Zámorského.
Poprvé po návratu z NHL v extralize nastupuje David Kämpf. Na zimním stadionu Ivana Hlinky se představí domácím fanouškům, kteří od něho mají velká očekávání.
Proti Litvínovu stojí Kometa, která si chce po jednoznačné porážce od Pardubic ve čtvrtfinále play off (4:0 na zápasy) napravit reputaci. I nadále spoléhá na stálice Fleka s Pospíšilem, ale také na nové akvizice, mezi které patří například Stanislav Svozil.
Kádr v letní pauze doplnil i Liberec, bez jedné z posil se ale bude muset dočasně obejít. Mimo hru je na šest týdnů Tomáš Hanousek, který si v pátečním utkání Ligy mistrů v dánském Herningu poranil koleno.
Vyzrát na severočeský tým se pokouší Plzeň, která je i bez indisponovaného kouče Josefa Jandače v Lize mistrů zatím neporažená. Posledně si smlsla na Bordeaux, ve Francii zvítězila vysoko 10:4.
Soutěžní premiéru na kladenské střídačce zažívá bývalý reprezentační trenér Radim Rulík. V ostravské Mustang Areně hraje jeho výběr s Vítkovicemi, které v posledních vzájemných utkáních porazil 8:1, 3:0 a 3:1.
Vítkovice vstupují do další sezony s novými dresy a posíleným kádrem. Nově jejich barvy hájí Šimon Stránský, Tomáš Pavelka nebo David Cienciala, který přišel z Třince.
Na Hané se představuje Sparta, hodně sledovaný bude výkon nově příchozího Matěje Blümela, který na květnovém mistrovství světa příliš nezazářil a v extralize se pokusí předvést lepší výkony.
Překvapit na začátku sezony zkušenější tým se pokusí právě Olomouc. V posledních vzájemných utkáních dominovala Sparta, zvládla je vyhrát 6:3, 7:2 a 4:1.
Pardubice přes letní pauzu doplnily kádr o hvězdná jména – Davida Tomáška, Matěje Stránského nebo Tomáše Noska. „Jak člověk nasaje vítězství, chce zažít oslavy znova a znova. Takže se nebojím toho, že bychom nebyli hladoví,“ prohlásil hlavní kouč Filip Pešán.
Na domácím ledě hostí Hradec Králové, který se jim snaží cestu za prvním domácím vítězstvím v nové sezoně překazit. Proti svému bývalému týmu v hostujícím dresu nastupuje i útočník Robert Kousal.
10:38 P. Bell (F. Ahl), 27:39 J. Pour (R. Krastenbergs, M. Bulíř)
25:08 S. Jandric (A. Morand)
M. Klouček - O. Vála, T. Kundrátek - J. Štencel, R. Vráblík - P. Pýcha, L. Nordsäter - O. Kachyňa - J. Ordoš, M. Bulíř, R. Lantoši - N. Olesen, P. Bell, R. Krastenbergs - F. Ahl, Š. Hoch, J. Pour - M. Beránek, M. Zachar, M. Hejduk - M. Toman
V. Mokry - A. Jánošík, P. Zámorský - V. Budík, F. Pavlík - D. Moravec, Š. Kubíček - M. Skärberg - P. Skalický, D. Gríger, J. Buchtele - S. Jandric, A. Morand, J. Martel - R. Koblížek, T. Fořt, A. Rekonen - J. Lichtag, F. Gavars, M. Gardoň - V. Malínek
Vyloučení: 1:3, Využití: 2:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
P. Čajan - V. Husinecký, M. Moravčík - J. Jaks, K. Czuczman - F. Tittl, A. Polášek - O. Baláž - D. Kaše, D. Kämpf, O. Kaše - T. Pištěk, M. Sukeľ, P. Koblasa - P. Zygmunt, M. Gut, M. Maštalířský - O. Jurčík, J. Jícha, T. Urban - V. Šámal
A. Stezka - L. Zábranský, R. Kučeřík - F. Král, J. Ščotka - M. Gulaši, R. Nedomlel - L. Witkowski, A. Zbořil, A. Ilomäki - K. Pospíšil, J. Flek, T. Zohorna - H. Zohorna, J. Brabenec, A. Kollár - M. Kunc, M. Čajkovič, L. Cingel - S. Kusko, M. Hartl
Vyloučení: 2:4, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
6:34 V. Petman (C. Robertson, C. Lalancette)
34:55 F. Sandberg (O. Procházka, T. Filippi)
N. Malík - D. MacPherson, K. Rubins - I. Merežko, D. Malák - C. Robertson, J. Jeřábek - A. Čech - L. Strnad, M. Filip, D. Simon - O. Rohlík, C. Lalancette, D. Katic - M. Petman, V. Petman, M. Teplý - J. Schleiss, R. Žemlička, A. Měchura - I. Sedláček
P. Kváča - L. Kachlíř, R. Šimek - M. Ivan, K. Zile - D. Zeman, L. Ahac - V. Pilíšek - M. Faško-Rudáš, A. Najman, J. Rychlovský - F. Sandberg, T. Filippi, R. Lenc - J. Pytlík, A. Musil, S. Petrovský - O. Procházka, F. Jansa, J. Vlach
Vyloučení: 3:4, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
D. Hrachovina - J. Zbořil, R. Holland - J. Leahy, S. Kňažko - T. Pavelka, J. Wesley - P. Demel - D. Cienciala, M. Hrivík, Š. Stránský - J. Abdul, A. Nellis, C. Yetman - M. Kalus, J. Hladonik, F. Krivošík - K. Macias, J. Šír, J. Bernovský - Š. Fasner
A. Brízgala - M. Kempný, M. Jandus - G. Mendel, F. Westerlund - T. Tomek, P. Pietroniro - A. Rulík - D. Audette, F. Přikryl, N. Ojamäki - M. Marcel, S. Vigneault, K. Klíma - A. Kubík, J. Konečný, N. Hlava - M. Forman, O. Lisler, M. Ryšavý - M. Procházka
Vyloučení: 2:2, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
3:43 M. Špaček (M. Řepík), 7:40 R. Knot (F. Chlapík, J. Krejčík)
M. Machovský - T. Černý, J. Ondrušek - R. Freibergs, P. Gewiese - E. Stella, T. Cosgrove - A. Rutar - J. Navrátil, C. Berglund, K. Plášek - J. Orsava, D. Vitouch, D. Herčík - O. Matýs, R. Macuh, M. Spodniak - Z. Senyshyn, M. Štohanzl, J. Kos - M. Vitouch
J. Kovář - M. Pysyk, D. Mašín - N. Seppälä, J. Krejčík - R. Knot, J. Sirota - N. Tomov - F. Chlapík, D. Shore, M. Blümel - P. Kousal, M. Špaček, M. Řepík - J. Sekáč, K. Vesalainen, T. Hyka - K. Hrabík, O. Najman, M. Dzierkals
Vyloučení: 2:3, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
12:40 A. Koch
R. Will - M. Tourigny, J. Košťálek - T. Dvořák, P. Čerešňák - O. Mikliš, D. Gazda - T. Vápeník - R. Červenka, L. Sedlák, M. Stránský - J. Smejkal, T. Nosek, D. Tomášek - M. Válek, J. Kondelík , J. Mandát - S. Fejes, V. Sobotka, T. Vondráček - D. Bórik
S. Škorvánek - P. Kalina, G. McCormack - M. Vukojevic, T. Melancon - A. Koch, D. Mudrák - D. Sýkora, M. Pláněk - R. Pilař - J. Perret, A. Tamáši, P. Zdráhal - R. Pavlík, P. Miškář, M. Nenonen - R. Kousal, K. Klíma , A. Jergl - V. Čacho, D. Pavlík
Vyloučení: 0:2, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž