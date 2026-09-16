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ONLINE: Další zrušený gól Pardubic, Sparta zvyšuje v Olomouci. Kometa čelí Litvínovu

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  18:14aktualizováno  18:48
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Pardubický gólman Roman Will zasahuje v zápase s Hradcem Králové.

Pardubický gólman Roman Will zasahuje v zápase s Hradcem Králové. | foto: ČTK

Ceremoniál v Pardubicích před utkáním s Hradcem Králové.
Momentka z utkání Litvínova s Kometou.
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Po letní pauze opět startuje hokejová extraliga. Kometa zahajuje sezonu v 17.30 v Litvínově, Sparta se od 18 hodin představí na ledě Olomouce, ve stejný čas zahájí obhajobu titulu Pardubice, které před domácími fanoušky sehrají východočeské derby proti Hradci Králové. Utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

V domácí Budvar aréně se v aktuální sezoně poprvé představují domácí České Budějovice, které s céčkem na dresu nově vede Tomáš Kundrátek. V prvním kole extraligy hrají s Mladou Boleslaví.

Utkání prvního kola hokejové extraligy

Bruslaři jsou bez Dominika Lakatoše, se kterým klub v průběhu srpna neprodloužil smlouvu. Spoléhají tak na nové posily, třeba na obránce Petra Zámorského.

Poprvé po návratu z NHL v extralize nastupuje David Kämpf. Na zimním stadionu Ivana Hlinky se představí domácím fanouškům, kteří od něho mají velká očekávání.

Proti Litvínovu stojí Kometa, která si chce po jednoznačné porážce od Pardubic ve čtvrtfinále play off (4:0 na zápasy) napravit reputaci. I nadále spoléhá na stálice Fleka s Pospíšilem, ale také na nové akvizice, mezi které patří například Stanislav Svozil.

Kádr v letní pauze doplnil i Liberec, bez jedné z posil se ale bude muset dočasně obejít. Mimo hru je na šest týdnů Tomáš Hanousek, který si v pátečním utkání Ligy mistrů v dánském Herningu poranil koleno.

Vyzrát na severočeský tým se pokouší Plzeň, která je i bez indisponovaného kouče Josefa Jandače v Lize mistrů zatím neporažená. Posledně si smlsla na Bordeaux, ve Francii zvítězila vysoko 10:4.

Soutěžní premiéru na kladenské střídačce zažívá bývalý reprezentační trenér Radim Rulík. V ostravské Mustang Areně hraje jeho výběr s Vítkovicemi, které v posledních vzájemných utkáních porazil 8:1, 3:0 a 3:1.

Vítkovice vstupují do další sezony s novými dresy a posíleným kádrem. Nově jejich barvy hájí Šimon Stránský, Tomáš Pavelka nebo David Cienciala, který přišel z Třince.

Na Hané se představuje Sparta, hodně sledovaný bude výkon nově příchozího Matěje Blümela, který na květnovém mistrovství světa příliš nezazářil a v extralize se pokusí předvést lepší výkony.

Překvapit na začátku sezony zkušenější tým se pokusí právě Olomouc. V posledních vzájemných utkáních dominovala Sparta, zvládla je vyhrát 6:3, 7:2 a 4:1.

Pardubice přes letní pauzu doplnily kádr o hvězdná jména – Davida Tomáška, Matěje Stránského nebo Tomáše Noska. „Jak člověk nasaje vítězství, chce zažít oslavy znova a znova. Takže se nebojím toho, že bychom nebyli hladoví,“ prohlásil hlavní kouč Filip Pešán.

Na domácím ledě hostí Hradec Králové, který se jim snaží cestu za prvním domácím vítězstvím v nové sezoně překazit. Proti svému bývalému týmu v hostujícím dresu nastupuje i útočník Robert Kousal.

Tipsport extraliga 2026/27
16. 9. 2026 17:30
Zápas probíhá
Č. Budějovice : Ml. Boleslav 2 : 1
(1 : 0, 1 : 1)
Góly:
10:38 P. Bell (F. Ahl), 27:39 J. Pour (R. Krastenbergs, M. Bulíř)
Góly:
25:08 S. Jandric (A. Morand)
Sestavy:
M. Klouček - O. Vála, T. Kundrátek - J. Štencel, R. Vráblík - P. Pýcha, L. Nordsäter - O. Kachyňa - J. Ordoš, M. Bulíř, R. Lantoši - N. Olesen, P. Bell, R. Krastenbergs - F. Ahl, Š. Hoch, J. Pour - M. Beránek, M. Zachar, M. Hejduk - M. Toman
Sestavy:
V. Mokry - A. Jánošík, P. Zámorský - V. Budík, F. Pavlík - D. Moravec, Š. Kubíček - M. Skärberg - P. Skalický, D. Gríger, J. Buchtele - S. Jandric, A. Morand, J. Martel - R. Koblížek, T. Fořt, A. Rekonen - J. Lichtag, F. Gavars, M. Gardoň - V. Malínek

Vyloučení: 1:3, Využití: 2:0, V oslabení: 0:0

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Tipsport extraliga 2026/27
16. 9. 2026 17:30
Zápas probíhá
Litvínov : Kometa 0 : 0
(0 : 0, 0 : 0)
Sestavy:
P. Čajan - V. Husinecký, M. Moravčík - J. Jaks, K. Czuczman - F. Tittl, A. Polášek - O. Baláž - D. Kaše, D. Kämpf, O. Kaše - T. Pištěk, M. Sukeľ, P. Koblasa - P. Zygmunt, M. Gut, M. Maštalířský - O. Jurčík, J. Jícha, T. Urban - V. Šámal
Sestavy:
A. Stezka - L. Zábranský, R. Kučeřík - F. Král, J. Ščotka - M. Gulaši, R. Nedomlel - L. Witkowski, A. Zbořil, A. Ilomäki - K. Pospíšil, J. Flek, T. Zohorna - H. Zohorna, J. Brabenec, A. Kollár - M. Kunc, M. Čajkovič, L. Cingel - S. Kusko, M. Hartl

Vyloučení: 2:4, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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Tipsport extraliga 2026/27
16. 9. 2026 17:30
Zápas probíhá
Plzeň : Liberec 1 : 1
(1 : 0, 0 : 1)
Góly:
6:34 V. Petman (C. Robertson, C. Lalancette)
Góly:
34:55 F. Sandberg (O. Procházka, T. Filippi)
Sestavy:
N. Malík - D. MacPherson, K. Rubins - I. Merežko, D. Malák - C. Robertson, J. Jeřábek - A. Čech - L. Strnad, M. Filip, D. Simon - O. Rohlík, C. Lalancette, D. Katic - M. Petman, V. Petman, M. Teplý - J. Schleiss, R. Žemlička, A. Měchura - I. Sedláček
Sestavy:
P. Kváča - L. Kachlíř, R. Šimek - M. Ivan, K. Zile - D. Zeman, L. Ahac - V. Pilíšek - M. Faško-Rudáš, A. Najman, J. Rychlovský - F. Sandberg, T. Filippi, R. Lenc - J. Pytlík, A. Musil, S. Petrovský - O. Procházka, F. Jansa, J. Vlach

Vyloučení: 3:4, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0

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Tipsport extraliga 2026/27
16. 9. 2026 17:30
Zápas probíhá
Vítkovice : Kladno 1 : 0
(1 : 0, 0 : 0)
Góly:
1:20 M. Kalus (J. Zbořil)
Góly:
Sestavy:
D. Hrachovina - J. Zbořil, R. Holland - J. Leahy, S. Kňažko - T. Pavelka, J. Wesley - P. Demel - D. Cienciala, M. Hrivík, Š. Stránský - J. Abdul, A. Nellis, C. Yetman - M. Kalus, J. Hladonik, F. Krivošík - K. Macias, J. Šír, J. Bernovský - Š. Fasner
Sestavy:
A. Brízgala - M. Kempný, M. Jandus - G. Mendel, F. Westerlund - T. Tomek, P. Pietroniro - A. Rulík - D. Audette, F. Přikryl, N. Ojamäki - M. Marcel, S. Vigneault, K. Klíma - A. Kubík, J. Konečný, N. Hlava - M. Forman, O. Lisler, M. Ryšavý - M. Procházka

Vyloučení: 2:2, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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Tipsport extraliga 2026/27
16. 9. 2026 18:00
Zápas probíhá
Olomouc : Sparta 0 : 2
(0 : 2)
Góly:
Góly:
3:43 M. Špaček (M. Řepík), 7:40 R. Knot (F. Chlapík, J. Krejčík)
Sestavy:
M. Machovský - T. Černý, J. Ondrušek - R. Freibergs, P. Gewiese - E. Stella, T. Cosgrove - A. Rutar - J. Navrátil, C. Berglund, K. Plášek - J. Orsava, D. Vitouch, D. Herčík - O. Matýs, R. Macuh, M. Spodniak - Z. Senyshyn, M. Štohanzl, J. Kos - M. Vitouch
Sestavy:
J. Kovář - M. Pysyk, D. Mašín - N. Seppälä, J. Krejčík - R. Knot, J. Sirota - N. Tomov - F. Chlapík, D. Shore, M. Blümel - P. Kousal, M. Špaček, M. Řepík - J. Sekáč, K. Vesalainen, T. Hyka - K. Hrabík, O. Najman, M. Dzierkals

Vyloučení: 2:3, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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Tipsport extraliga 2026/27
16. 9. 2026 18:00
Zápas probíhá
Pardubice : Hradec Kr. 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
12:40 A. Koch
Sestavy:
R. Will - M. Tourigny, J. Košťálek - T. Dvořák, P. Čerešňák - O. Mikliš, D. Gazda - T. Vápeník - R. Červenka, L. Sedlák, M. Stránský - J. Smejkal, T. Nosek, D. Tomášek - M. Válek, J. Kondelík , J. Mandát - S. Fejes, V. Sobotka, T. Vondráček - D. Bórik
Sestavy:
S. Škorvánek - P. Kalina, G. McCormack - M. Vukojevic, T. Melancon - A. Koch, D. Mudrák - D. Sýkora, M. Pláněk - R. Pilař - J. Perret, A. Tamáši, P. Zdráhal - R. Pavlík, P. Miškář, M. Nenonen - R. Kousal, K. Klíma , A. Jergl - V. Čacho, D. Pavlík

Vyloučení: 0:2, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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