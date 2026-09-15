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ONLINE: Vary - Třinec 0:1. Beránek mohl v oslabení srovnat, domácí však drží Frodl

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  19:37aktualizováno  19:42
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Třinecký útočník Daniel Kurovský v akci před brankářem Dominikem Frodlem z...

Třinecký útočník Daniel Kurovský v akci před brankářem Dominikem Frodlem z Karlových Varů. | foto: ČTK

Karlovarský obránce Matteo Kočí v obležení třineckých hráčů po střetu s...
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Filip Koffer (Karlovy Vary) střílí na třineckého brankáře Marka Mazance.
Třinecký brankář Marek Mazanec zasahuje v utkání proti Karlovým Varům v úvodním...
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Hokejová extraliga je po necelých pěti měsících zpět. Úvodní vystoupení nového ročníku obstarávají v předehrávce 1. kola Karlovy Vary, které v domácím prostředí čelí v repríze jarního semifinále Třinci. Duel startuje v 18 hodin a sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

V dubnové sérii se z postupu do finále radovali Slezané, kteří Západočechy vyřadili po výhře 4:1 na zápasy.

„Nikdo z nás nemyslí na to, že by to mohlo být něco jako odveta. V semifinále nás prostě porazili, byli lepší a my se budeme snažit je porazit teď. Je to pro nás důležitý vstup do sezony,“ burcuje karlovarský kapitán Jiří Černoch.

ONLINE: Karlovy Vary – Třinec

Předehrávku 1. kola hokejové extraligy sledujeme od 18 hodin podrobně

Vary v přípravě odehrály šest zápasů, z nichž pět vyhrály. Nestačily pouze na Plzeň (0:1). Ve čtvrteční generálce porazily Spartu 3:2 po samostatných nájezdech.

„Přípravu máme za sebou, ale od úterý se začíná od nuly. Chceme dobře vstoupit do sezony a podávat podobné výkony, které jsme ukázali v posledních dvou třech zápasech,“ hlásí trenér Pavel Patera.

I Třinec má za sebou vydařenou přípravu, v níž vyhrál pět ze šesti utkání a nestačil pouze na Olomouc (1:3). V generálce zdolal Vítkovice 6:3, s bilancí gólu a pěti asistencí v ní zazářil útočník Oscar Flynn.

„Doufám, že se mi bude dařit i v extralize. Byl to fajn pocit, člověk se pak cítí na ledě o něco lépe. Pořád ale šlo jen o přípravu,“ ví Flynn.

Slezanům v sestavě chybí centr první formace Michal Kovařčík, jenž utrpěl otřes mozku a ještě není fit.

„Chceme být naladěni pozitivně, protože víme, v jaké síle Vary do sezony jdou a jak zvládly přípravu. Víme, v čem jsou silní a připravujeme se na to, abychom v těch aspektech, hlavně co se týče naší defenzivy, byli na soupeře připraveni,“ líčí kouč Boris Žabka.

Kdo nový extraligový ročník lépe zahájí? Sledujte od 18 hodin podrobně.

Tipsport extraliga 2026/27
15. 9. 2026 18:00
Zápas probíhá
K. Vary : Třinec 0 : 1
(0 : 1, 0 : 0)
Góly:
Góly:
2:37 J. Galvas (P. Koch, A. Nestrašil)
Sestavy:
D. Frodl - R. Mamčics, D. Brickley - E. Eronen, T. Winberg - M. Kočí , Q. Schmiemann - J. Myšák, O. Beránek, J. Černoch - V. Jiskra, J. Bambula, N. Jones - D. Šťastný, P. Tomek, H. Egle - J. Minárik, F. Koffer, M. Váňa - T. Redlich, A. Lukošik
Sestavy:
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - D. Musil, F. Pyrochta - P. Průšek - M. Daňo, A. Nestrašil, O. Kovařčík - D. Kurovský, L. Hudáček, P. Chlán - M. Růžička , D. Voženílek, O. Flynn - M. Kubiesa, M. Roman, P. Hrehorčák - M. Lazovský

Vyloučení: 2:3, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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