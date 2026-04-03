Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

  17:24aktualizováno  20:51
Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo první bod série. V druhé semifinálové sérii Třinec přivítal Karlovy Vary. První zápas dopadl lépe pro Oceláře, kteří zvítězili 3:1.
Co přinesla první utkání extraligového semifinále

  • Tourignyho premiéru. Kanadský obránce skóroval vůbec poprvé v play off české extraligy. A to hned dvakrát. I díky jeho přičinění porazila Pardubice Spartu vysoko 6:2
  • Malou útěchu Kořenáře. Ačkoliv sparťanský brankář dostal od Pardubic pět gólů (při jednom nebyl na ledě), byl vyhlášen jednou z hvězd zápasu. I tak je otázka, zda v druhém zápase série nedostane šanci jeho kolega Kovář.
  • Třineckou efektivitu. Oceláři potřebovali k výhře 3:1 nad Karlovými Vary pouze dvacet jedna střel na brankáře Frodla.

Pardubice – Sparta 6:2

Hokejisté Pardubic vstoupili vítězně do semifinále play off extraligy, když doma porazili Spartu 6:2. Dvěma góly se na výhře Dynama, které uspělo i v pátém utkání ve vyřazovací části, podílel obránce Miguël Tourigny. Série hraná na čtyři výhry pokračuje v sobotu opět na východě Čech.

Dynamo si hned v úvodu vytvořilo tlak, z první vážnější akce ale udeřili hosté. Na konci druhé minuty udržel Irving puk v útočném pásmu, posunul jej na před brankou volného Vesalainena a finský útočník překonal Willa.

Východočeši mohli vyrovnat v přesilových hrách. Při Krejčíkově vyloučení se ale Kořenář vyznamenal proti Sedlákovi, Sparta se poté ubránila i při Řepíkově vyloučení. Z brejku navíc mohl přidat druhý gól Horák, Willa ale nepřelstil.

Pardubice nakonec vyrovnaly v oslabení. Chlapíkova rozehrávka se od brusle Sedláka odrazila k Mandátovi, který zamířil přesně. V další přesilovce Dynama nebezpečně střílel Čerešňák, jeho tečovaný pokus ale skončil na tyčce.

Domácí měli střeleckou převahu, ve které pokračovali i ve druhé části. Ve 27. minutě je po přečíslení dva na jednoho mohl posunout do vedení Sobotka, Kořenář byl ale připravený. Následně si sparťanský gólman poradil i s pokusem Ludviga a tečí Kauta.

Poté ale hráli hosté v sedmi, dostali trest za příliš mnoho hráčů na ledě a Tourigny přesilovku za jedenáct sekund využil. Pražané mohli odpovědět také v početních výhodách, fauly Lauka a Dvořáka ale potrestat nedokázali.

Ve 43. minutě nebezpečně střílel Vondráček, jeho dorážka se skončila na horní tyčce Kořenářovy branky. O dvě minuty později se ale již domácí radovali, když se po sólu přes celé hřiště prosadil Tourigny a skóroval podruhé v utkání.

Sparta však rychle odpověděla a po Chlapíkově přihrávce usměrnil puk za Willova záda Horák. Stejný hráč byl v 54. minutě i blízko vyrovnání, pardubický brankář ale tentokrát jeho teč vyrazil. Prosadili se tak opět domácí, čtyři minuty před koncem základní hrací doby se trefil přesně k tyči Smejkal. Pražané se pokusili duel zdramatizovat v power play, bleskově však inkasovali. Poslední slovo poté měl Sobotka, který upravil na konečných 6:2.

Tipsport extraliga 2025/26
3. 4. 2026 17:00
Konec zápasu
Pardubice : Sparta 6 : 2
(1 : 1, 1 : 0, 4 : 1)
Góly:
12:42 J. Mandát (L. Sedlák), 32:27 M. Tourigny (P. Čerešňák), 44:32 M. Tourigny (T. Dvořák), 55:24 J. Smejkal (L. Hájek, P. Čerešňák), 55:36 R. Červenka (J. Mandát, L. Sedlák), 58:34 V. Sobotka (D. Rákos, M. Kaut)
1:59 K. Vesalainen (A. Irving, M. Vitouch), 46:53 R. Horák (F. Chlapík, M. Pysyk)
Sestavy:
R. Will - J. Ludvig, M. Tourigny - L. Hájek, P. Čerešňák - T. Dvořák, J. Košťálek - D. Gazda, O. Mikliš - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, D. Rákos, M. Kelemen - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Lauko, J. Stránský, T. Vondráček
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - J. Sirota, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, D. Shore, M. Řepík - M. Dzierkals, K. Hrabík, T. Hyka - A. Raška, K. Vesalainen, M. Vitouch - F. Kuťák

Vyloučení: 7:7, Využití: 1:0, V oslabení: 1:0, Zásahy brankářů: 30:26, Počet diváků: 10 194 (100 % z kapacity 10 194)

Třinec – Karlovy Vary 3:1

Hokejisté Třince vstoupili do semifinále extraligy vítězně a na domácím ledě porazili Karlovy Vary 3:1. Rozdíl ve skóre udělaly především přesilové hry, ty domácí dokázali využít hned dvě. Vítězný gól dal v 35. minutě David Cienciala. Při závěrečné hře Energie bez brankáře pak pečetil triumf Ocelářů do prázdné branky Marian Adámek.

Karlovarský brankář Dominik Frodl čelí šanci třineckých hokejistů.

Oceláři vstoupili do utkání před domácí kulisou podle očekávání aktivněji, už po minutě a půl si vybojovali první přesilovku. Nejen že ji neodkázali využít, ale jako by je početní výhoda naopak trochu uspala. Až po téměř osmi minutách hry si vytvořili první velkou šanci, když se ocitl sám před karlovarským brankářem Nestrašil, ale krátkou bekhendovou kličkou na Frodla nevyzrál.

Při další přesilové hře v polovině první třetiny se už ale Oceláři radovali. Hudáček dostal kotouč do střelecké pozice na levém kruhu a švihem zamířil přesně nad lapačku Frodla. V závěru prvního dějství dostala přesilovku ještě Energie, avšak skóre se už do první přestávky neměnilo. Emoce vzbudila jen trochu zbytečná brzda Hrehorčáka těsně před Frodlem.

Začátek druhé třetiny nenabídnul žádný strhující hokej, hra na ledě místy připomínala šachovou partii. Styl hry v podobě čekání na chybu hrál do rukou rozhodně více Energii, která se ve 28. minutě dopracovala k vyrovnání z hole Jiskry. Oceláře probudila až další přesilovka ve 35. minutě, když střílenou nahrávku Flynna umístil tečí mezi tři tyče Cienciala. Více toho druhá část hry nepřinesla.

Ve třetí třetině se hra vrátila do opatrných kolejí. Oceláři nepouštěli soupeře do žádných velkých šancí, avšak ve 49. minutě museli po vyloučení Michala Kovařčíka bránit přesilovku soupeře. Kromě jednoho závaru před brankou však nemusel Mazanec řešit nic ošemetného. Když už nic, dostala početní převaha hosty alespoň trochu víc do tempa.

Sedm minut před koncem zahrozili naopak domácí, ale rána Kubiesy krátce po vhazování zamířila jen do tyče. Karlovy Vary se v závěru dlouho nemohly dostat do trvalejšího tlaku, dvě minuty před třetí sirénou si tak vzali čas na poradu a odvolali brankáře. To se jim však stalo osudným, protože už za deset vteřin trefil odkrytou klec Adámek.

Tipsport extraliga 2025/26
3. 4. 2026 18:00
Konec zápasu
Třinec : K. Vary 3 : 1
(1 : 0, 1 : 1, 1 : 0)
Góly:
9:52 L. Hudáček (T. Kundrátek, M. Kovařčík ), 34:49 D. Cienciala (O. Flynn, T. Kundrátek), 57:52 M. Adámek
Góly:
27:28 V. Jiskra (D. Moravec, J. Bambula)
Sestavy:
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - D. Kurovský, D. Cienciala, M. Kubiesa - D. Kofroň
Sestavy:
D. Frodl - T. Dello, M. Kočí - J. Jaks, D. Mikyska - D. Moravec, R. Mamčics - J. Myšák, O. Beránek, J. Černoch - P. Tomek, R. Číp, J. Minárik - D. Šťastný, J. Bambula, V. Jiskra - A. Lukošik, F. Koffer, R. Sapoušek - T. Redlich, M. Osmík

Vyloučení: 3:3, Využití: 2:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 22:18, Počet diváků: 5 400 (100 % z kapacity 5 400)

