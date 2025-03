ONLINE: Pardubice mají už tříbrankový náskok, Vary znovu vedou v Brně

17:57 , aktualizováno 18:32

Sparta a Mladá Boleslav zachytily start, Třinec a Hradec Králové mají co dohánět. A jak se budou vyvíjet další dvě série? Čtvrtfinále rozehrávají také hokejisté Pardubic, kteří od 17 hodin hostí České Budějovice. O hodinu později vstupuje do extraligového play off Kometa, proti ní stojí Karlovy Vary. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.