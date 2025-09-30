ONLINE: Kometa čelí ve šlágru Třinci. Jágr poprvé v sezoně nastoupí za Kladno

Brno jede do Třince se dvěma porážkami v zádech, Oceláři naopak čtyřikrát za sebou vyhráli a ve své hale v aktuální sezoně uspěli ve všech čtyřech zápasech.
Úspěšný start do sezony prožívají i České Budějovice, které sice doma vyhrály jen dva ze čtyř zápasů, přesto jsou druhé a pyšní se nejproduktivnějším útokem. V devíti zápasech hráči Motoru nastříleli už 35 branek, 14 z nich navíc v posledních dvou utkáních. Teď se Jihočeši utkávají s Vítkovicemi.
Sledujte zápasy 10. kola extraligy ONLINE
Druhé ze série čtyř domácích zápasů hraje Sparta, která vítá Plzeň. Pražané se zatím v O2 areně představili jen třikrát a dvakrát prohráli. Západočechy zde ale přehráli devětkrát za sebou. „Nebude to určitě jednoduchý zápas. Musíme se dobře připravit a věřím, že získáme tři body,“ přál si obránce Jakub Krejčík.
V pondělí se Sparta navíc domluvila na výměně s Kladnem, kdy si kluby prohodily Kryštofa Hrabíka a Ondřeje Bláhu na měsíční hostování. Hrabík se pokusí nakopnout Rytíře k lepší ofenzivní produkci, protože šestkrát za sebou prohrálo a ve čtyřech případech vstřelilo jediný gól. Tentokrát čelí Karlovým Varům.
Jen o bod více než Kladno zatím získal Litvínov, jenž se představuje v Pardubicích. Dynamo je jasným favoritem, přesto málokdo čekal, že po devíti kolech spadne do druhé poloviny tabulky.
Po dvou výhrách bez inkasované branky se ze dna tabulky odrazil Hradec Králové, navázat na povedené výkony chce doma proti Olomouci. Hanáci mají za sebou minisérii tří domácích utkání, v nichž získali sedm bodů.
Liberec se snaží vyzrát na Mladou Boleslav, jež se herně trápí. Po čtyřech prohrách spadla na 11. místo, navíc spolu s Kladnem a Litvínovem obdržela nejvyšší počet branek.