Top momenty 11. dne ZOH 2026
- 10:45/10:45 a 13:30/14:15 akrobatické lyžování – kvalifikační jízda žen a mužů
- 14:30 biatlon – štafeta mužů
- 16:40 hokej muži – předkolo Česko vs. Dánsko
Český program v 11. den olympiády 2026
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 9. kolo: Česko – Německo
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Severská kombinace
|Velký můstek / 10 km skokanská část
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|10:45
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky ženy kval. 1. jízda
|Adéla Měrková
|11:30
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky ženy kval. 2. jízda
|Adéla Měrková
|13:30
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 1. jízda
|Nicholas Novak
|13:45
|Severská kombinace
|Velký můstek / 10 km běžecká část - FINÁLE
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|14:15
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 2. jízda
|Nicholas Novak
|14:30
|Biatlon🎯
|Štafeta mužů
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|16:40
|Hokej muži🏒
|předkolo: Česko vs. Dánsko
|Český tým mužů
Adéla Měrková toho ve čtyřiadvaceti letech vyzkoušela ve sportu opravdu hodně. V mládí reprezentovala Česko v gymnastice a na Světových hrách v roce 2022 se představila ve freestyle parkouru. Tam dokonce útočila na medaili, ale po pádu ve finále si vykloubila rameno a skončila čtvrtá.
Když ji však v Acrobat Parku ve Štítech oslovil olympijský šampion Aleš Valenta, začala se věnovat akrobatickým skokům na lyžích. A pod vedením autora legendárního trojného salta s pěti vruty se kvalifikovala na olympijské hry. V 10:45 zahájí svou první kvalifikační jízdu, po ní se v mužské soutěži (13:30) představí i Nicholas Novak.
Prvními z českých sportovců v jedenáctém dni her budou curleři Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma a Lukáš Klípa. Po pondělní porážce s favorizovanou Kanadou sice ztratili šanci na postup ze skupiny, stále však mají před sebou tři zápasy. V 9:05 se pokusí ve svém sedmém utkání uspět proti Německu.
V 10:00 pak skokanskou částí odstartuje severská kombinace na velkém můstku s dvojicí Jan Vytrval a Jiří Konvalinka. Ve 14:30 zahájí štafetu biatlonisté, kde se trenér Michael Málek místo Mikuláše Karlíka rozhodl nasadil dvaadvacetiletého debutanta pod pěti kruhy Petra Háka. Ten doplní sestavu Michal Krčmář, Tomáš Mikyska a Vítězslav Hornig.
Úterý se ale ponese především ve znamení klíčových zápasů mužského hokejového turnaje. Po prohře se Švýcarskem na závěr skupiny si Češi výrazně zkomplikovali cestu a dnes se utkají o postup do čtvrtfinále s Dánskem. Do obrany by se měl vrátit Jan Rutta, který nedělní duel vynechal, naopak na pondělním tréninku chyběl centr Radek Faksa.
Jak si čeští hokejisté povedou, uvidíme od 16:40. Ve zbývajících zápasech se od 12:10 střetne Německo proti Francii, Švýcarsko se ve stejný čas utká s Itálií a předkolu se nevyhnuli ani Švédové, kteří ve 21:10 nastoupí proti Lotyšsku.