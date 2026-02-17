11. den ZOH 2026 ONLINE: České hokejisty čeká klíčový duel, biatlonisté jedou štafetu

  8:20
Na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo začínají v jedenáctý den vyřazovací zápasy mužského hokejového turnaje. Zatímco čtyři týmy postoupily přímo do čtvrtfinále, ty zbývající se o vstupenku musí utkat v předkole. Čeští reprezentanti svůj duel proti Dánsku zahájí v 16:40. Ještě předtím, ve 14:30, odstartuje štafeta mužů v biatlonu i s Petrem Hákem. V akrobatickém lyžování se pak představí Adéla Měrková a Nicholas Novak.

Brankář Lukáš Dostál (1) z Česka před zápasem se Švýcarskem. (15. února 2026) | foto: Petr David JosekReuters

Top momenty 11. dne ZOH 2026

  • 10:45/10:45 a 13:30/14:15 akrobatické lyžování – kvalifikační jízda žen a mužů
  • 14:30 biatlon – štafeta mužů
  • 16:40 hokej muži – předkolo Česko vs. Dánsko

Český program v 11. den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 9. kolo: Česko – NěmeckoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Severská kombinaceVelký můstek / 10 km skokanská částJan Vytrval, Jiří Konvalinka
10:45Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky ženy kval. 1. jízdaAdéla Měrková
11:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky ženy kval. 2. jízdaAdéla Měrková
13:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 1. jízdaNicholas Novak
13:45Severská kombinaceVelký můstek / 10 km běžecká část - FINÁLEJan Vytrval, Jiří Konvalinka
14:15Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 2. jízdaNicholas Novak
14:30Biatlon🎯Štafeta mužůMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Petr Hák
16:40Hokej muži🏒předkolo: Česko vs. DánskoČeský tým mužů

Adéla Měrková toho ve čtyřiadvaceti letech vyzkoušela ve sportu opravdu hodně. V mládí reprezentovala Česko v gymnastice a na Světových hrách v roce 2022 se představila ve freestyle parkouru. Tam dokonce útočila na medaili, ale po pádu ve finále si vykloubila rameno a skončila čtvrtá.

Když ji však v Acrobat Parku ve Štítech oslovil olympijský šampion Aleš Valenta, začala se věnovat akrobatickým skokům na lyžích. A pod vedením autora legendárního trojného salta s pěti vruty se kvalifikovala na olympijské hry. V 10:45 zahájí svou první kvalifikační jízdu, po ní se v mužské soutěži (13:30) představí i Nicholas Novak.

Prvními z českých sportovců v jedenáctém dni her budou curleři Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma a Lukáš Klípa. Po pondělní porážce s favorizovanou Kanadou sice ztratili šanci na postup ze skupiny, stále však mají před sebou tři zápasy. V 9:05 se pokusí ve svém sedmém utkání uspět proti Německu.

V 10:00 pak skokanskou částí odstartuje severská kombinace na velkém můstku s dvojicí Jan Vytrval a Jiří Konvalinka. Ve 14:30 zahájí štafetu biatlonisté, kde se trenér Michael Málek místo Mikuláše Karlíka rozhodl nasadil dvaadvacetiletého debutanta pod pěti kruhy Petra Háka. Ten doplní sestavu Michal Krčmář, Tomáš Mikyska a Vítězslav Hornig.

Úterý se ale ponese především ve znamení klíčových zápasů mužského hokejového turnaje. Po prohře se Švýcarskem na závěr skupiny si Češi výrazně zkomplikovali cestu a dnes se utkají o postup do čtvrtfinále s Dánskem. Do obrany by se měl vrátit Jan Rutta, který nedělní duel vynechal, naopak na pondělním tréninku chyběl centr Radek Faksa.

Jak si čeští hokejisté povedou, uvidíme od 16:40. Ve zbývajících zápasech se od 12:10 střetne Německo proti Francii, Švýcarsko se ve stejný čas utká s Itálií a předkolu se nevyhnuli ani Švédové, kteří ve 21:10 nastoupí proti Lotyšsku.

