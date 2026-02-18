12. den ZOH 2026 ONLINE: Hokejisté hrají s Kanadou prodloužení, biatlonistky páté

  17:51
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo pokračují dvanáctým dnem. Hokejisté bojují o semifinále proti favorizované Kanadě. Biatlonistky finišovaly ve štafetě na pátém místě. Běžci na lyžích dokončili týmový sprint na osmém místě, jejich kolegyně byly čtrnácté. Martina Dubovská zapsala ve slalomu 18. místo.
Lucie Charvátová (7) během ženské štafety 4 x 6 km v biatlonu. (18. února 2026)

Lucie Charvátová (7) během ženské štafety 4 x 6 km v biatlonu. (18. února 2026) | foto: Alexander HassensteinGetty Images

Martina Dubovská v akci během slalomu žen. (18. února 2026)
Top momenty 12. dne ZOH 2026

Běžci na lyžích absolvovali dopoledne kvalifikace týmového sprintu. Kateřina Janatová a Sandra Schützová postoupili do finále ze 14. příčky.

Čeští muži nastoupili s Jiřím Tužem, pátým mužem individuálního sprintu, a Michalem Novákem. V kvalifikaci obsadili 11. místo.

Ve finále pak Češky potvrdily pozici ze sprintu a doběhly čtrnácté, minutu 41 sekund za vítěznými Švédkami. Muži si oproti kvalifikaci polepšili. Novák dorazil do cíle na osmém místě, pouze 13 sekund za vítězným Johannesem Hösflotem Klaebem.

Český závodník Jiří Tuž v týmovém sprintu mužů (18. února 2026)

Český závodník Michal Novák v týmovém sprintu mužů (18. února 2026)

Jeho společný triumf s norským parťákem Einerem Hedegartem mu vynesl už desáté zlato, čímž jen potvrdil svou pozici nejúspěšnějšího sportovce v historii zimních olympiád. (zpravodajství z běhu na lyžích)

Ve slalomu žen zvládla roli favoritky Mikaela Shiffrinová. Americká lyžařka uhájila vedení z prvního kola a triumfovala s nákokem 1,50 sekundy. Martina Dubovská zlepšila ve druhém kole své umístění a finišovala osmnáctá, 3,18 sekundy za Američankou. Alena Labaštová zapsala 38. příčku, Celine Sommerová nedokončila svou první jízdu. (zpravodajství ze slalomu)

Odloženou kvalifikaci absolvovaly ve středu dopoledne akrobatické skokanky na lyžích. Čtyřiadvacetiletá Adéla Měrková nezvládla dopad ani při jednom ze dvou pokusů, skončila tak až na posledním 25. místě, daleko za postupem. (zpravodajství z akrobatických skoků)

Adéla Měrková z České republiky během soutěžního dne. (18. února 2026)

Adéla Měrková z České republiky během soutěžního dne. (18. února 2026)

České biatlonistky si ve štafetě na 4x6 km vyjely páté místo. Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková dokonce chvíli bojovaly o cenný kov, nakonec zaznamenaly druhý nejlepší výsledek aktuální sezony. Zlato i přes jedno trestné kolo ukořistily největší favoritky z Francie. (zpravodajství z biatlonu)

Uspěli čeští curleři, kteří na turnaji vyhráli po šesti porážkách podruhé za sebou. V úterý porazili Německo, ve středu si stejně jako na loňském mistrovství světa vyšlápli na Čínu. Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa zvítězili 10:5.

Český program ve 12. den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
9:45Běh na lyžích⛷️Týmový sprint ženy volně kvalifikaceKateřina Janatová, Sandra Schützová – 14.
10:00Alpské lyžování🎿Slalom ženy 1. koloMartina Dubovská – 24., Alena Labaštová – 45., Celine Sommerová – nedokončila
10:00Akrobatické lyžování🤸Kvalifikace žen - skoky kval. 1. jízdaAdéla Měrková -24.
10:15Běh na lyžích⛷️Týmový sprint muži volně kvalifikaceMichal Novák, Jiří Tuž – 11.
10:45Akrobatické lyžování🤸Kvalifikace žen - skoky kval. 2. jízdaAdéla Měrková – 25.
11:45Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu ženyKateřina Janatová, Sandra Schützová – 14.
12:15Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu mužiMichal Novák, Jiří Tuž – 8.
13:30Alpské lyžování🎿Slalom ženy 2. kolo - FINÁLEMartina Dubovská – 18.
14:05Curling🥌Týmy muži 11. kolo: Česko – ČínaRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa 10:5
14:45Biatlon🎯Štafeta žen 4x6kmLucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková – 5.
16:40Hokej muži🏒Čtvrtfinále mužiKanada – Česko

Nejvíce pozornosti poutá čtvrtfinálový zápas českých hokejistů proti Kanadě. Zámořský sok patří za jednoho z největších favoritů turnaje, základní částí prolétl se třemi výhrami a skóre 20:3. Výhru přidal i nad Čechy, které v zahajovacím klání předčil 5:0.

