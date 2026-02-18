Top momenty 12. dne ZOH 2026
- Johannes Klaebo získal desáté olympijské zlato. V týmovém sprintu skončili Češi osmí, ženy čtrnácté.
- Biatlonistky ve štafetě bojovaly o medaile, nakonec jsou páté.
- 16:40 Čeští hokejisté se ve čtvrtfinále postaví favorizované Kanadě.
Běžci na lyžích absolvovali dopoledne kvalifikace týmového sprintu. Kateřina Janatová a Sandra Schützová postoupili do finále ze 14. příčky.
Čeští muži nastoupili s Jiřím Tužem, pátým mužem individuálního sprintu, a Michalem Novákem. V kvalifikaci obsadili 11. místo.
Ve finále pak Češky potvrdily pozici ze sprintu a doběhly čtrnácté, minutu 41 sekund za vítěznými Švédkami. Muži si oproti kvalifikaci polepšili. Novák dorazil do cíle na osmém místě, pouze 13 sekund za vítězným Johannesem Hösflotem Klaebem.
Jeho společný triumf s norským parťákem Einerem Hedegartem mu vynesl už desáté zlato, čímž jen potvrdil svou pozici nejúspěšnějšího sportovce v historii zimních olympiád. (zpravodajství z běhu na lyžích)
Ve slalomu žen zvládla roli favoritky Mikaela Shiffrinová. Americká lyžařka uhájila vedení z prvního kola a triumfovala s nákokem 1,50 sekundy. Martina Dubovská zlepšila ve druhém kole své umístění a finišovala osmnáctá, 3,18 sekundy za Američankou. Alena Labaštová zapsala 38. příčku, Celine Sommerová nedokončila svou první jízdu. (zpravodajství ze slalomu)
Odloženou kvalifikaci absolvovaly ve středu dopoledne akrobatické skokanky na lyžích. Čtyřiadvacetiletá Adéla Měrková nezvládla dopad ani při jednom ze dvou pokusů, skončila tak až na posledním 25. místě, daleko za postupem. (zpravodajství z akrobatických skoků)
České biatlonistky si ve štafetě na 4x6 km vyjely páté místo. Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková dokonce chvíli bojovaly o cenný kov, nakonec zaznamenaly druhý nejlepší výsledek aktuální sezony. Zlato i přes jedno trestné kolo ukořistily největší favoritky z Francie. (zpravodajství z biatlonu)
Uspěli čeští curleři, kteří na turnaji vyhráli po šesti porážkách podruhé za sebou. V úterý porazili Německo, ve středu si stejně jako na loňském mistrovství světa vyšlápli na Čínu. Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa zvítězili 10:5.
Český program ve 12. den olympiády 2026
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:45
|Běh na lyžích⛷️
|Týmový sprint ženy volně kvalifikace
|Kateřina Janatová, Sandra Schützová – 14.
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Slalom ženy 1. kolo
|Martina Dubovská – 24., Alena Labaštová – 45., Celine Sommerová – nedokončila
|10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Kvalifikace žen - skoky kval. 1. jízda
|Adéla Měrková -24.
|10:15
|Běh na lyžích⛷️
|Týmový sprint muži volně kvalifikace
|Michal Novák, Jiří Tuž – 11.
|10:45
|Akrobatické lyžování🤸
|Kvalifikace žen - skoky kval. 2. jízda
|Adéla Měrková – 25.
|11:45
|Běh na lyžích⛷️
|Finále týmového sprintu ženy
|Kateřina Janatová, Sandra Schützová – 14.
|12:15
|Běh na lyžích⛷️
|Finále týmového sprintu muži
|Michal Novák, Jiří Tuž – 8.
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Slalom ženy 2. kolo - FINÁLE
|Martina Dubovská – 18.
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 11. kolo: Česko – Čína
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa 10:5
|14:45
|Biatlon🎯
|Štafeta žen 4x6km
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková – 5.
|16:40
|Hokej muži🏒
|Čtvrtfinále muži
|Kanada – Česko
Nejvíce pozornosti poutá čtvrtfinálový zápas českých hokejistů proti Kanadě. Zámořský sok patří za jednoho z největších favoritů turnaje, základní částí prolétl se třemi výhrami a skóre 20:3. Výhru přidal i nad Čechy, které v zahajovacím klání předčil 5:0.