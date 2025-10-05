Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Co přineslo 12. kolo hokejové extraligy
- Prohru lídra. Čtyři zápasy v řadě získali tři body, tentokrát se ale doma proti Olomouci hokejisté Budějovic trápili. Prosadili se až ve třetí třetině, když snížili na 1:2. Závěr už ale opět patřil hostům a po trefě do prázdné slavili cenný triumf.
- Přestřelku na Kladně. Sparta na Kladno vlétla a rychle vedla 2:0. Domácí ale duel otočili. Hrál se útočný hokej, parádní podívaná. Ve druhé třetině v rozmezí pěti minut padly hned čtyři góly. Tři z nich dali domácí, čímž učinili důležitý krok ke třem bodům.
- Už jen o bod. V první třetině gól nedali, po druhé části byl stav 1:1. V závěru ale hokejisté Třince góly Ondřeje Kovařčíka do prázdné z přesilovky a Libora Hudáčka předčili Litvínov 3:1. V tabulce tak na Budějovice ztrácejí jen bod.
- Jedno prodloužení. Jen jedno utkání nerozhodla základní hrací doba. V duelu Hradce s Libercem po třech třetinách na výsledkové tabuli svítilo 3:3. V prodloužení proměnil nájezd Kevin Klíma a o bod víc si připsali domácí. Dva góly vsítil domácí Lukáš Radil, který si připsal 100. a 101. trefu v extralize.
- Bez jednoho zápasu. Původně se mělo hrát kompletní kolo, jenže kvůli velké marodce v týmu Mladé Boleslavi musel být jejich duel proti Plzni odložený. Nový termín je stanovený na středu 8. října.
Výsledky 12. kola hokejové extraligy
Kladno – Sparta 5:4
Hokejisté Kladna porazili v 12. kole extraligu Spartu 5:4 a teprve podruhé v sezoně naplno bodovali. Pražané, kteří ve 4. minutě vedli 2:0, si připsali čtvrtou porážku za sebou. Vítězný gól vstřelil Kryštof Hrabík, který na Kladně hostuje ze Sparty.
Do sestavy Sparty se vrátil uzdravený brankář Kořenář, oproti předchozímu duelu ale chyběli Irving, Mašín a Dzierkals. Šanci dostali z první ligy povolaní Tomov, Pavlák, Kuťák a Ton.
Hostům se ideálně vydařil vstup do utkání, již po 59 sekundách otevřel skóre perfektně provedeným nájezdem Hyka. Druhý gól mohl přidat Bláha, ale prosadil se až ve 4. minutě rychlým využitím přesilovky pohotově dorážející Shore. Žovinec se na led vrátil už po 17 sekundách. Sparta přitom v předešlých dvou zápasech neskórovala.
Rytíři poté přežili další oslabení a v 11. minutě snížil Robins, jenž se trefil přesně pod horní tyč a skóroval z první střely na Kořenáře. Kladenští ožili a sparťanský gólman musel předvést několik těžkých zákroků. Vyrovnat mohli Ojamäki, Klíma nebo Audette, nikdo z nich ale Kořenáře nepřekonal.
Kladno poté nedokázalo využít dvě vyloučení Krejčíka, v 32. minutě se ale prosadil Klíma, který prostřelil Kořenáře na bližší tyč. Sparta dokázala odpovědět zásluhou Chlapíka, jenž se prosadil bezprostředně po buly, ale aktivně hrající domácí ještě ve druhé části vývoj zápasu otočili.
Nejprve vyrovnal s pomocí odrazu puku od Němečkovy brusle Vigneault a o 95 sekund později se poprvé v kladenském dresu trefil bývalý obránce Sparty Tomek. Ve 47. minutě se prosadil další hráč se sparťanskou minulostí, na hostování zapůjčený útočník Hrabík, který tečoval v přesilové hře Pietronirovu střelu od modré čáry.
Pražané ale nerezignovali a v 54. minutě Shore snížil. Rozhodčí jeho gól uznali až po kontrole u videa, neboť kanadský útočník zakončoval do Brízgalou posunuté branky. Vyrovnat již ale hosté nedokázali.
10:01 T. Robins (T. Vandas), 31:39 K. Klíma (D. Audette, T. Robins), 34:35 S. Vigneault (K. Hrabík, G. Mendel), 36:10 T. Tomek (A. Melka, M. Procházka), 46:45 K. Hrabík (P. Pietroniro, N. Ojamäki)
0:59 T. Hyka (J. Sirota), 3:08 D. Shore (J. Krejčík, M. Špaček), 33:15 F. Chlapík (M. Řepík, J. Krejčík), 53:26 D. Shore
A. Brízgala - M. Jandus, D. Žovinec - P. Pietroniro, T. Tomek - T. Vandas, G. Mendel - M. Houdek - D. Audette, T. Robins, N. Ojamäki - K. Klíma, S. Vigneault, K. Hrabík - M. Forman, J. Konečný, A. Bareš - M. Procházka, A. Melka, J. Strnad - O. Lisler
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - J. Sirota, D. Němeček - N. Seppälä, N. Tomov - D. Pavlák - P. Kousal, M. Špaček, T. Hyka - M. Vitouch, D. Shore, D. Vitouch - F. Chlapík, R. Horák, M. Řepík - P. Ton, F. Kuťák, O. Bláha
Vyloučení: 6:5, Využití: 1:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 23:20, Počet diváků: 4 038 (78 % z kapacity 5 200)Přejít na online reportáž
Hradec Králové – Liberec 4:3 po prodl.
Hokejisté Hradce Králové vyhráli v extralize čtvrtý z posledních pěti zápasů. V utkání 12. kola proti střelecky aktivnějšímu Liberci sice ztratili vedení 2:0, ale Lukáš Radil svou druhou brankou vyrovnal a v prodloužení rozhodl o vítězství domácích z trestného střílení Kevin Klíma.
Liberecký brankář Kváča se po dvou minutách blýskl zákrokem proti velké šanci Batny, jenže poté si vybral dva slabší okamžiky a pustil tým Mountfieldu do dvougólového vedení. Nejprve ho zakončením téměř z brankové čáry překvapil Kohout a poté propustil i Radilovu střelu z dálky. Radil tím zaznamenal svůj 100. gól v extralize.
Trenér Kudrna však Kváču podržel. Možná i proto, že Liberec měl navzdory nepříznivému stavu navrch a jeho převaha sílila. Jen vinou nepřesné koncovky Ivana či Sandberga nesnížili Bílí Tygři ještě před první přestávkou.
Po ní už ano, neboť v duelu statisticky nejhorší extraligové přesilovky proti nejhoršímu oslabení slavil útok zásluhou přesné střely obránce Zemana ve výhodě pěti proti třem. Hradecká defenziva nestíhala a hosté ještě během druhé třetiny skóre zaslouženě otočili. Pytlík dostal po prvotní střele spoustu prostoru dokonce na tři dorážky a tou poslední už překonal bezmocného Škorvánka. Hru domácích v šesti navíc potrestal přesně s koncem vyloučení Pérez, k němuž se puk příhodně odrazil od zadního mantinelu.
Zkraje třetí třetiny mohl navíc zvýšit Lenc, ale nařízené trestné střílení po faulu Kivistöho neproměnil. Místo toho Hradec Králové vyrovnal už sedm sekund po startu přesilovky, kdy Miškářovu přihrávku před prázdnou branku snadno využil druhým gólem Radil.
Vytrvalá aktivita pomohla Bílým Tygrům k dalším dvěma početním výhodám, ty však Mountfield ubránil a vzepjal se k rozhodnutí v poslední minutě prodloužení. Radil ještě sahal po hattricku neúspěšně, ale trestné střílení vybojované Pavlíkem využil Kevin Klíma.
7:34 M. Kohout (M. Nenonen, P. Šenkeřík), 11:35 L. Radil (M. Nenonen), 44:46 L. Radil (P. Miškář, G. McCormack), 64:29 K. Klíma
23:13 D. Zeman (O. Procházka, J. Weatherby), 34:27 J. Pytlík (P. Kolmann, J. Pérez), 37:19 J. Pérez (A. Musil, K. Zile)
S. Škorvánek - M. Pláněk, T. Melancon - T. Kivistö, D. Mudrák - M. Vukojevic, G. McCormack - P. Šenkeřík - J. Perret, A. Tamáši, K. Klíma - R. Pavlík, P. Miškář, L. Radil - M. Nenonen, C. Bunnaman, M. Kohout - P. Hašek, O. Batna, J. Pour
P. Kváča - R. Šimek, D. Zeman - K. Zile, M. Ivan - L. Ahac, P. Kolmann - D. Aubrecht - R. Lenc, A. Najman, O. Procházka - M. Faško-Rudáš, J. Weatherby, F. Sandberg - J. Pérez, A. Musil, J. Pytlík - M. Ryšavý, V. Spilka, F. Jansa
Vyloučení: 6:3, Využití: 1:2, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 32:24, Počet diváků: 3 949 (57 % z kapacity 6 890)Přejít na online reportáž
