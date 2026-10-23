ONLINE: Kladno čelí Pardubicím. Budějovice odskakují Třinci, vede i Kometa

Oceláři nadále zůstávají první v tabulce, navíc stále platí, že ani jednou neprohráli v základní hrací době, doma ke všemu neztratili ani bod. Pokazit jim parádní statistiky se pokouší České Budějovice.
O posun mezi nejlepší čtyři celky se snaží také Plzeň, jež hraje v Litvínově, nebo rovněž pražská Sparta, která bojuje o body na severu Čech v Liberci.
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Vyšvihnout se výš chce také Kladno v čele s trenérem Radimem Rulíkem. Stojí před ním však obtížná výzva, na ČEZ Stadionu vítá našlapané Pardubice.
Čtvrtý Hradec Králové hostí třetí Karlovy Vary. Východočeši doma vyhráli čtyřikrát za sebou, Energii ovšem naposledy porazili v prosinci roku 2024.
Páteční program obsahuje také moravské klání mezi Kometou a Vítkovicemi, na které se zásluhou vítězství ve čtvrteční předehrávce nad Mladou Boleslaví dotáhla na rozdíl dvou bodů poslední Olomouc.