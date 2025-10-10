ONLINE: Vary čelí Třinci, Litvínov bojuje s Kladnem. Pak šlágr Sparty s Pardubicemi

  16:54aktualizováno  16:54
Hokejová extraliga uzavírá první čtvrtinu základní části, páteční program přináší šest duelů. Karlovy Vary hostí od 17 hodin Třinec, který se může dostat do čela. To platí i pro České Budějovice, které čelí Liberci, či mistrovskou Kometu, jež se představuje v Olomouci. V 18.30 startuje šlágr mezi Spartou a Pardubicemi, všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Třinecký útočník Libor Hudáček slaví vítězný gól do sítě Pardubic v čase 59:44. | foto: ČTK

Třetím Ocelářům se daří, zvítězili v šesti z předchozích sedmi duelů, oproti jiným klubům ze špičky navíc mají o jeden odehraný zápas méně. Formu chtějí potvrdit na ledě Varů, které prohrály čtyři z posledních pěti zápasů.

Sledujte 13. kolo hokejové extraligy ONLINE

Budějovice přišly ve středu o vedení v tabulce, kde je po dohrávce 12. kola vystřídala Plzeň. Západočeši ale v pátek nehrají a Motor má šanci se na první místo vrátit. Potřebuje k tomu porazit Liberec, se kterým v přípravě před sezonou doma prohrál vysoko 0:7.

V Litvínově se utkávají aktuálně nejhorší týmy soutěže, poslední Verva ztrácí na třinácté Kladno tři body. Severočeši budou usilovat o ukončení série pěti porážek, nad Rytíři na Stadionu Ivana Hlinky zvítězili čtyřikrát za sebou a doma je přehráli i v přípravě na extraligový ročník. Středočeši minulý týden porazili Brno i Spartu.

Souboj tabulkových sousedů hostí i dvanáctá Mladá Boleslav, která v repríze březnového čtvrtfinále čelí jedenáctému Hradci Králové. Bruslaři v aktuální sezoně vyhráli doma jen jedno z pěti utkání, Východočeši uspěli ve čtyřech z posledních pěti extraligových duelů.

Čtvrté Brno hraje v Olomouci a snaží se ukončit dvouzápasové čekání na gól na ledě soupeřů po nezdarech v Třinci a v Českých Budějovicích. Kometa v minulém kole po čtyřech porážkách v řadě konečně uspěla, Hanáci z posledních čtyř kol slavili třikrát.

Velmi pikantní premiéru na postu trenéra Sparty zažívá Jaroslav Nedvěd, jenž ve středu nahradil odvolaného Pavla Grosse a vede Pražany do prestižního souboje s Pardubicemi.

Celek z hlavního města v extralize prohrál čtyřikrát za sebou a klesl na 10. místo. V aktuální sezoně vyhrál doma jen úvodní zápas proti Třinci, poté čtyřikrát padl. Sparta ale Dynamo v minulé sezoně v O2 areně dvakrát přehrála, v prvním případě dokonce 8:1. Východočeši nicméně hájí bilanci tří výher na kluzištích soupeřů v řadě.

Zápas Vítkovic s Plzní se uskuteční až 17. prosince.

