Sparta - Olomouc 2:1P. Vydřená výhra, Blümel rozhodl až v prodloužení

Připravujeme podrobnosti...
Sparta pokračuje v nepřesvědčivém vstupu do sezony, zůstává daleko za očekáváními. V úvodní čtvrtině základní části se zmohla na pouhých sedmnáct bodů, nasbírala jich o polovinu méně než vedoucí Třinec.
Sparta - Olomouc 2:1P
Podrobná online reportáž
V pátek prohrála 1:3 v Liberci, trenér Patrik Augusta se na tiskové konferenci zlobil: „Připo...aností nikdy nic nevyhrajete. Musíme v sobě najít odvahu. Hokej je sport pro opravdové chlapy, potřebujete vyndat koule na stůl.“
Olomouc se s osmi body krčí na dně tabulky, ve čtvrtek ale ukončila sedmizápasovou sérii porážek, když na domácím ledě po obratu ve třetím dějství přetlačila Mladou Boleslav 4:2.
„Hráči si uvědomují, že jiná cesta než tvrdě pracovat a vyhrávat souboje neexistuje,“ hlásil kouč Petr Fiala.
První vzájemný duel v aktuálním ročníku patřil Spartě (5:2), která soupeře přetlačila čtyřikrát po sobě. Hanáci navíc v O2 areně nezvítězili od 30. prosince 2023.
35:42 M. Řepík (V. Hradec, N. Seppälä), 64:34 M. Blümel (M. Špaček, F. Chlapík)
57:52 J. Kos (R. Freibergs, D. Herčík)
J. Kovář - J. Krejčík, D. Mašín - M. Michálek, M. Seppälä - N. Seppälä, N. Tomov - J. Sirota - F. Chlapík, M. Špaček, J. Sekáč - M. Blümel, D. Shore, M. Daníček - M. Řepík, V. Hradec, P. Kousal - J. Pospíšil, O. Najman, K. Vesalainen
O. Cichoň - E. Stella, R. Freibergs - T. Černý, J. Ondrušek - A. Rutar, P. Gewiese - T. Cosgrove - J. Navrátil, C. Berglund, O. Matýs - J. Orsava, M. Štohanzl, J. Kos - M. Vitouch, D. Vitouch, M. Tomeček - Z. Senyshyn, R. Macuh, D. Herčík - L. Anděl
Vyloučení: 4:5, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 18:35, Počet diváků: 15 939 (94 % z kapacity 17 037)Přejít na online reportáž