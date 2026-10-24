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Sparta - Olomouc 2:1P. Vydřená výhra, Blümel rozhodl až v prodloužení

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  17:41aktualizováno  18:48
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Sparťanský útočník Vojtěch Hradec (vlevo) bojuje o kotouč s Ondřejem Matýsem z...

Sparťanský útočník Vojtěch Hradec (vlevo) bojuje o kotouč s Ondřejem Matýsem z Olomouce. | foto: ČTK

Jakub Kos slaví se spoluhráči z Olomouce vyrovnávací gól na 1:1 v utkání proti...
Sparťanský útočník Matěj Blümel u puku před svým brankářem Jakubem Kovářem a...
Fanoušci Olomouce během zápasu proti pražské Spartě.
Sparťanský útočník Michal Řepík slaví gól proti Olomouci.
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V předehrávce 14. kola hokejové extraligy porazila Sparta poslední Olomouc 2:1 v prodloužení. Pražany poslal do vedení Řepík ve 36. minutě. Ve třetí části sice Tomeček srovnal, rozhodčí však jeho trefu po zkoumání videa kvůli kopnutí bruslí neuznali. Hanáci přesto dokázali vyrovnat, když dvě minuty před koncem skóroval Kos. V prodloužení ale využil přesilovku Blümel, Sparta tak slaví po dvou porážkách.

Připravujeme podrobnosti...

Sparta pokračuje v nepřesvědčivém vstupu do sezony, zůstává daleko za očekáváními. V úvodní čtvrtině základní části se zmohla na pouhých sedmnáct bodů, nasbírala jich o polovinu méně než vedoucí Třinec.

Sparta - Olomouc 2:1P

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V pátek prohrála 1:3 v Liberci, trenér Patrik Augusta se na tiskové konferenci zlobil: „Připo...aností nikdy nic nevyhrajete. Musíme v sobě najít odvahu. Hokej je sport pro opravdové chlapy, potřebujete vyndat koule na stůl.“

Olomouc se s osmi body krčí na dně tabulky, ve čtvrtek ale ukončila sedmizápasovou sérii porážek, když na domácím ledě po obratu ve třetím dějství přetlačila Mladou Boleslav 4:2.

„Hráči si uvědomují, že jiná cesta než tvrdě pracovat a vyhrávat souboje neexistuje,“ hlásil kouč Petr Fiala.

První vzájemný duel v aktuálním ročníku patřil Spartě (5:2), která soupeře přetlačila čtyřikrát po sobě. Hanáci navíc v O2 areně nezvítězili od 30. prosince 2023.

Tipsport extraliga 2026/27
24. 10. 2026 16:00
Konec zápasu
Sparta : Olomouc 2 : 1P
(0 : 0, 1 : 0, 0 : 1, 1 : 0)
Góly:
35:42 M. Řepík (V. Hradec, N. Seppälä), 64:34 M. Blümel (M. Špaček, F. Chlapík)
Góly:
57:52 J. Kos (R. Freibergs, D. Herčík)
Sestavy:
J. Kovář - J. Krejčík, D. Mašín - M. Michálek, M. Seppälä - N. Seppälä, N. Tomov - J. Sirota - F. Chlapík, M. Špaček, J. Sekáč - M. Blümel, D. Shore, M. Daníček - M. Řepík, V. Hradec, P. Kousal - J. Pospíšil, O. Najman, K. Vesalainen
Sestavy:
O. Cichoň - E. Stella, R. Freibergs - T. Černý, J. Ondrušek - A. Rutar, P. Gewiese - T. Cosgrove - J. Navrátil, C. Berglund, O. Matýs - J. Orsava, M. Štohanzl, J. Kos - M. Vitouch, D. Vitouch, M. Tomeček - Z. Senyshyn, R. Macuh, D. Herčík - L. Anděl

Vyloučení: 4:5, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 18:35, Počet diváků: 15 939 (94 % z kapacity 17 037)

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