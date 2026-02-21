15. den ZOH 2026 ONLINE: Poslední Jílkův start, Voborníkovou čeká hromadný závod

Program zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo vrcholí. V sobotu odjedou poslední závod biatlonistky, v klání s hromadným startem nechybí Tereza Voborníková. Svou účast na hrách uzavře hromadným závodem také rychlobruslař Metoděj Jílek. Běžci na lyžích absolvují královskou disciplínu na 50 km a akrobatický lyžař Daniel Paulus zabojuje o postup ve skikrosu.

Metoděj Jílek v závodě na 1500 metrů (19. února 2026) | foto: Reuters

Top momenty 15. dne ZOH 2026

  • 11:00 běh na lyžích, muži: závod na 50 km klasickou technikou – Novák, Bauer, Ophoff
  • 14:15 biatlon, ženy: závod s hromadným startem – Voborníková
  • 15:00 rychlobruslení, muži: závod s hromadným startem – Jílek

Český program patnáctý den olympiády

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros muži - rozřazovací koloDaniel Paulus
12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros muži - FINÁLE? Daniel Paulus
11:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE mužiMichal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff
14:15Biatlon🎯Ženy – hromadný start na 12,5 kmTereza Voborníková
15:00RychlobrusleníHromadný závod semifinále, mužiMetoděj Jílek
16:40RychlobrusleníHromadný závod finále, muži? Metoděj Jílek

Dopoledne vstoupí do skikrosařského závodu akrobatický lyžař Daniel Paulus. Jeho kolegyně Diana Cholenská a Lucie Krausová vypadly v pátek už v osmifinálových jízdách. Dvaatřicetiletý Paulus už dokázal být ve Světovém poháru na osmém místě, chtěl by tak dokráčet alespoň do čtvrtfinále.

V 11:00 startuje závod běžců na lyžích na 50 km klasickou technikou. Češi v něm budou mít trojnásobné zastoupení díky Michalu Novákovi, Matyáši Bauerovi a Mikeu Ophoffovi.

V Pekingu Novák do královské disciplíny nenastoupil, na posledním světovém šampionátu ale dokázal závod dokončit na 11. příčce. Největším favoritem je Nor Johannes Klaebo, který už má z Val di Fiemme pět zlatých medailí a plánuje ovládnout i poslední, šestý závod.

Ve 14:15 uzavře biatlonový program v Anterselvě závod s hromadným startem žen. Z Češek se do něj kvalifikovala Tereza Voborníková, pro kterou to bude premiérový start v této disciplíně pod pěti kruhy. Při posledním hromadném závodě před olympiádou finišovala čtrnáctá.

V Pekingu jela až do poslední střelby o medaili Markéta Davidová, nakonec skončila na čtvrtém místě.

Svou premiérovou účast na hrách uzavře v sobotu Metoděj Jílek. Devatenáctiletého rychlobruslaře čeká v 15:00 hromadný závod. V něm musí nejprve zabojovat v semifinále, ze kterého postupuje do finále pouze 16 nejlepších. Finále pak startuje v 16:40.

