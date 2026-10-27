ONLINE: Kladno dává Spartě už třetí gól, Budějovice vedou nad Hradcem

Pardubice mohou snížit ztrátu na první Třinec, proti jedenáctému Litvínovu jsou jasným favoritem. To i navzdory rozsáhlé marodce, která Východočechy stále trápí. Navíc Dynamo prohrálo poslední dva zápasy, nestačilo na Hradec a Kladno.
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Právě Rytíři pak na domácím ledě hostí ve vyostřeném klání Spartu, s níž v uplynulém týdnu měnili hráče. Nově dres Středočechů obléká útočník Kryštof Hrabík, druhým směrem zamířil Martin Procházka.
Karlovy Vary si chtějí upevnit pozici v elitní čtyřce, na jejich led přijíždí až dvanáctá Mladá Boleslav. Podobně je na tom také Hradec, který aktuálně drží čtvrtou příčku, jeho dnešní soupeř České Budějovice se však v tabulce nachází hned za ním pouze o skóre.
Program doplňuje souboj dvou trápících se týmů, které v posledních pěti zápasech posbíraly shodně čtyři body, vůbec nejméně ze všech. Jedná se o střetnutí Plzně s Olomoucí.
Vítkovice s Libercem se utkaly již před týdnem a Ostravané zvítězili 3:2 po samostatných nájezdech, naopak Kometa a Třinec mají naplánovanou dohrávku 15. kola až na středu.