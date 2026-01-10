Životní úspěch Zdráhalové. Z 1500 metrů na ME rychlobruslařek bere stříbro

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vyjela na mistrovství Evropy stříbrnou medaili v závodě na 1500 metrů a připsala si největší úspěch v kariéře. Z vítězství se radovala Norka Ragne Wiklundová, která byla v pátek nejrychlejší i na trati 3000 metrů.

Česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová na SP v Salt Lake City. | foto: Orange Pictures / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Devětadvacetiletá česká reprezentantka patřila v Polsku mezi medailové aspirantky, neboť ze startovního pole v sezoně zajela rychlejší čas pouze Wikludová, s níž se utkala v rozjížďce. Favorizovaná Norka dosáhla času 1:56,241, Zdráhalová byla o 29 setin sekundy pomalejší. Bronz vybojovala Nizozemka Chloé Hoogendoornová.

„Je to hrozně zvláštní. Jsou to moje první stupně, první medaile a nevím, co k tomu říct,“ uvedla Zdráhalová v nahrávce pro média. „Do závodu jsem šla s tím, že to musím (dobře) rozjet, protože Ragne je hrozně dobrá soupeřka. Byla jsem ale ráda, že jsem s ní jela, protože vím, že spolu dokážeme jet. Nevěřila jsem ale v to, že bych mohla skončit druhá,“ přiznala.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka uvedla, že i s ohledem na takzvaně těžký led se snažila až do samotného závěru bojovat. „Říkala jsem si, že v posledním kole uvidíme, jak to bude vypadat. Věděla jsem, že do toho dá všechno. Měla jsem ji ale před sebou, takže jsem se ji snažila stáhnout. Bohužel první místo nedopadlo, já jsem ale šťastná za druhé,“ řekla Zdráhalová k souboji s Wiklundovou.

Po závodě tak mohla poprvé v kariéře vystoupit na stupně vítězů na velké akci. „Vždy jsem sledovala a užívala si, když byla Martina na stupních. Říkala jsem si, že je krásné ji tam vidět a teď jsem tam stála já. Říkala jsem si, ježiš, co tady dělám? Koukám dolů mezi lidi a tam stojí Martina, trenér, mamka s taťkou. Bylo to zvláštní a krásné, jak to člověk nemá zažité. Jsem ráda, že se to povedlo,“ řekla životní partnerka trojnásobné olympijské vítězky Martiny Sáblíkové.

Radost měla i z toho, že u jejího úspěchu byli rodiče. „Co si budeme říkat, nemusí se to znovu povést. Jsem ráda, že tady u toho byli. Stejně jako Marťa a lidé z týmu,“ uvedla Zdráhalová.

V neděli ji čeká závod na 1000 metrů a bude také patřit mezi medailové aspirantky. „Bude to zase jiný závod, o kolo kratší. Bude záležet na tom, jak mi sedne. Budu se snažit podat co nejlepší výkon a uvidíme, co z toho bude,“ dodala Zdráhalová.

V aktuální sezoně ve Světovém poháru se na patnáctistovce prosadila čtyřikrát do elitní desítky, nejlépe se umístila v prosinci v Hamaru, kde skončila čtvrtá. V průběžném hodnocení disciplíny je před lednovým finále v Inzellu sedmá.

Mistrovství Evropy v rychlobruslení v Tomaszówě Mazowieckém (Polsko)

Muži:
5000 m: 1. Semirunnij (Pol.) 6:11,13, 2. Lorello 6:14,49, 3. Ghiotto (oba It.) 6:17,00, ...16. Procházka (ČR) 6:53,36.

Týmový sprint: 1. Polsko 1:20,22, 2. Nizozemsko 1:20,24, 3. Norsko 1:20,31.

Ženy:
500 m: 1. Ziomeková Nogalová 37,79, 2. Wójciková (obě Pol.) 38,27, 3. Greveltová (Niz.) 38,37.

1500 m: 1. Wiklundová (Nor.) 1:56,24, 2. Zdráhalová (ČR) 1:56,53, 3. Hoogendoornová (Niz.) 1:57,64, ...14. Korvasová (ČR) 2:07,48.

