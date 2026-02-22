16. den ZOH 2026 ONLINE: Program her vrcholí, Verona se chystá na zakončení

Top momenty 16. dne ZOH 2026
- 10:00 běh na lyžích, 50 km ženy – Havlíčková, Schützová
- 14:10 hokej, finále muži – USA vs Kanada
- 20:30 slavnostní zakončení
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE ženy
|Sandra Schützová, Barbora Havlíčková
|20:00
|Ceremoniál , slavnostní ukončení
|Verona, Arena di Verona
|Česká výprava
Jediný bod českého programu tvoří v neděli závod běžkyň na lyžích na 50 km klasickou technikou. Na start této královské disciplíny se postaví také Barbora Havlíčková a Sandra Schützová.
Nejlepší umístění na této olympiádě zaznamenaly běžkyně hned v prvním závodě, když Kateřina Janatová doběhla na 7. místě ve skiatlonu. V závodě na 10 km volnou technikou brala 12. místo, se Schützovou pak byly na 14. příčce v týmovém sprintu.
Hlavním lákadlem dne je utkání o zlato mezi hokejisty Spojených států a Kanady. Zatímco Kanaďané se na postupu nadřeli a s Finskem v semifinále prohrávali i 0:2, Američané přehráli Slováky jasně 6:2.
V neděli také vrcholí curlingový turnaj žen. Ve finále se utkají týmy Švédska a Švýcarska. Při utkání ve skupině dopadl vzájemný duel vítězstvím Švédek 6:4.
Závěrečné dvě jízdy jsou na programu v ledovém korytu v Cortině, kde je vrcholem programu závod mužských čtyřbobů. Po půlce závodu byly na prvních třech místech sestavy Německa, o rozbití tohoto monolitu se ještě pokusí Švýcaři a Italové, kteří ztrácí na první příčku méně než sekundu.
Zakončovací ceremoniál hostí Verona. Ve slavném amfiteátru se ještě jednou sejdou všechny výpravy. Vlajkonoši té české budou rychlobruslaři Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou. Organizátoři pak symbolicky předají štafetu příštím hostitelům zimní olympiády, tedy Francouzským Alpám.