16. den ZOH 2026 ONLINE: Program her vrcholí, Verona se chystá na zakončení

  8:06
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají před sebou poslední den programu. Z českého týmu už jsou v akci jen běžkyně na lyžích, které čeká závod na 50 km klasickou technikou. Odpoledne vyvrcholí hokejový turnaj utkáním o zlato mezi Spojenými státy a Kanadou. A večer se pak sportovci sjedou do Verony, kde XXV. zimní olympiádu slavnostně ukončí.

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři slavní lyžaři, v Miláně Tomba a Compagnoniová, v Cortině Goggiová. (6. února 2026) | foto: Reuters

Top momenty 16. dne ZOH 2026

  • 10:00 běh na lyžích, 50 km ženy – Havlíčková, Schützová
  • 14:10 hokej, finále muži – USA vs Kanada
  • 20:30 slavnostní zakončení
ČasSportDisciplínaČeši
10:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE ženySandra Schützová, Barbora Havlíčková
20:00Ceremoniál , slavnostní ukončeníVerona, Arena di VeronaČeská výprava

Jediný bod českého programu tvoří v neděli závod běžkyň na lyžích na 50 km klasickou technikou. Na start této královské disciplíny se postaví také Barbora Havlíčková a Sandra Schützová.

Nejlepší umístění na této olympiádě zaznamenaly běžkyně hned v prvním závodě, když Kateřina Janatová doběhla na 7. místě ve skiatlonu. V závodě na 10 km volnou technikou brala 12. místo, se Schützovou pak byly na 14. příčce v týmovém sprintu.

Hlavním lákadlem dne je utkání o zlato mezi hokejisty Spojených států a Kanady. Zatímco Kanaďané se na postupu nadřeli a s Finskem v semifinále prohrávali i 0:2, Američané přehráli Slováky jasně 6:2.

V neděli také vrcholí curlingový turnaj žen. Ve finále se utkají týmy Švédska a Švýcarska. Při utkání ve skupině dopadl vzájemný duel vítězstvím Švédek 6:4.

Závěrečné dvě jízdy jsou na programu v ledovém korytu v Cortině, kde je vrcholem programu závod mužských čtyřbobů. Po půlce závodu byly na prvních třech místech sestavy Německa, o rozbití tohoto monolitu se ještě pokusí Švýcaři a Italové, kteří ztrácí na první příčku méně než sekundu.

Zakončovací ceremoniál hostí Verona. Ve slavném amfiteátru se ještě jednou sejdou všechny výpravy. Vlajkonoši té české budou rychlobruslaři Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou. Organizátoři pak symbolicky předají štafetu příštím hostitelům zimní olympiády, tedy Francouzským Alpám.

