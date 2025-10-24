ONLINE: Lídr hraje s Boleslaví. Kometa čelí Vítkovicím, poslední Litvínov hostí Liberec

Třinec zatím soutěži dominuje. Ač má spolu s Hradcem nejméně odehraných zápasů (15), v tabulce vede o šest bodů. V posledních jedenácti duelech nikdy nevyšel naprázdno, z toho desetkrát vyhrál.
„Nohama ale zůstáváme na zemi,“ zdůrazňuje útočník David Cienciala. „Každý zápas se chceme zlepšovat a podávat lepší a lepší výkony. Máme dost zkušený mančaft na to, abychom ničemu nepodlehli. Víme, že poctivý hokej vyhrává zápasy, toho se snažíme držet a zlepšovat detaily.“
O rozšíření sérií se Slezané pokouší proti Mladé Boleslavi. Té patří dvanáctá příčka a s 31 zásahy má druhý nejhorší extraligový útok po Litvínovu. Vylepší si Středočeši v pátek reputaci?
Například Plzeň dala jen o dva góly více a současně se drží na výborném třetím místě za Oceláři a Kometou. Disponuje totiž nejlepší obranou, což chce doložit také proti Hradci. Obzvlášť doma, kde naposledy prohrála s Libercem (0:1) a Olomoucí (2:3). Devátí Východočeši se ale po špatném startu zvedají, na led Indiánů jedou s šestizápasovou vítěznou šňůrou.
Druhé Brno se v atraktivně vyhlížejícím klání střetává s Vítkovicemi. A ač jsou hosté sedmí, pořadím se nesmíte dát zmást, oba celky od sebe totiž dělí jen tři body.
Společného pak mají posledního soupeře – Spartu. Zatímco Kometa s Pražany padla v neděli na jejich ledě jasně 1:4, Ostravané se ve středu v hlavním městě vzepjali, dotáhli ztrátu 0:4 a prohráli až v prodloužení.
S velkým odstupem poslední Litvínov beznadějně vyhlíží záchytný bod. Po deseti porážkách v řadě, při nichž ani jednou nedal víc jak dva góly, hostí Liberec, jenž v neděli podlehl 0:1 Třinci.
„Když budeme pracovat a vyvarujeme se chyb, štěstí se může přiklonit na naši stranu,“ věří David Kaše, navrátilec do sestavy, který by spolu se starším sourozencem Ondřejem měl Vervě pomoct.
Souboj nečekaných tabulkových sousedů hostí jedenácté Karlovy Vary, do kterých přicestovala lépe postavená Sparta. Ta už za vedoucím Třincem zaostává o třináct bodů, a to ještě s dvěma absolvovanými zápasy navíc.
I přes hodně nabitý program ale pod novým koučem Jaroslavem Nedvědem zaznamenává zlepšení. Teď chce zvrátit nepříznivou bilanci s Energií, proti níž padla v pěti z předešlých šesti vzájemných střetů.
Třinácté Kladno má před Litvínovem náskok deseti bodů, a tak rozhodně pokukuje pořadím výš. Nyní hostí Olomouc, která po třech výhrách v řadě senzačně okupuje páté místo tabulky, v těsném kontaktu s druhými Pardubicemi.
Ty si 17. kolo předehrávaly ve čtvrtek s Českými Budějovicemi. A Dynamo je i přes rychle inkasovanou branku zdolalo vcelku klidně poměrem 5:2.