ONLINE: Lídr drtí Budějovice, Pardubice po neuznaném gólu ztrácí. Litvínov zvítězil

Co nabídlo 19. kolo hokejové extraligy
- Úspěch Litvínova. Teprve podruhé za posledních třináct zápasů můžou slavit a to díky gólu, který Olomouci vstřelil z přesilovky David Kaše. Ani vítězství však hokejistům Litvínova nepomohlo odlepit se ze dna tabulky, s 12 body jsou stále beznadějně poslední.
19. kolo extraligy
Litvínov - Olomouc 1:0
Hokejisté posledního Litvínova zdolali doma Olomouc 1:0 a uspěli doma podruhé za sebou. Na plný bodový zisk dosáhla Verva poprvé po 12 zápasech, z nichž 11 prohrála. V čase 21:33 rozhodl v přesilové hře svým premiérovým gólem v sezoně útočník David Kaše. Brankář Pavel Čajan si ve svém 11. extraligovém zápase připsal první nulu. Olomouc prohrála druhý z posledních tří duelů.
Dlouho se hrálo bez šancí, tu první si vytvořili domácí zásluhou Schmiemanna, ale Cichoň zasáhl. Svůj tým držel i v dalších minutách, Litvínov totiž postupně přidával na tempu a byl znatelně nebezpečnější. Olomouc nakopla až v závěru první třetiny přesilová hra, při níž mohl skórovat nejprve Macuh a po něm i Orsava, jehož tutovku zlikvidoval vleže domácí brankář Čajan.
Černého vyloučení dvě sekundy před koncem první dvacetiminutovky stálo Olomouc draho. Zkraje druhé části totiž využil přesilovku David Kaše, když si Macuh srazil jeho přihrávku do vlastní sítě. Pro Davida Kašeho šlo o první zásah od ledna.
I dál Severočeši svého soupeře motali, zejména letka bratří Kašových. Olomouc si paradoxně vytvořila šanci v krátkém, patnáctisekundovém oslabení tří proti pěti. Po křídle ujel Kusko, jenže jeho ránu z kruhu Čajan vytěsnil.
Hosté se ve třetí třetině tlačili za vyrovnáním. Nejprve spíš platonicky, pak se dostali i do dobrých příležitostí. Nejprve Čajan vychytal Stellu, pak zazářil při obrovském závaru soupeře. Domácí přišli o obránce Czuczmana, který po faulu Macuha musel na ošetřovnu. Narazil ho na mantinel.
Následná přesilová hra Litvínovu dlouho nešla, dvakrát ujel Čacho, poprvé ho obral o puk Ondřej Kaše, podruhé vyjel Čajan až za kruhy. Nakonec se v dobré možnosti ocitl Pištěk, jeho pokus Cichoň vyrazil betonem. Olomouc v závěru utkání vsadila na power play, ale nevyužila ji a domácí mohli několikrát skórovat.
Karlovy Vary - Mladá Boleslav 4:5P
Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli pod vedením dočasného trenéra Petra Hakena v Karlových Varech 5:4 v prodloužení a zabrali po sérii tří porážek. Pro předposlední klub, který po nedělní domácí prohře s Vítkovicemi 1:2 odvolal kouče Richarda Krále, to bylo teprve třetí vítězství z posledních devíti utkání. Energie nenavázala na výhry nad Spartou a v Hradci Králové. V čase 63:08 rozhodl druhým gólem v utkání Dominik Lakatoš.
Haken po předčasném konci Krále a jeho asistenta Davida Havíře do reprezentační pauzy převzal tým z pozice sportovního manažera mládeže s asistentem Martinem Slánským. Na lavičce je doplnil také sportovní ředitel Tomáš Vlasák.
Blízko úvodní branky byli ve 2. minutě domácí, Jaks trefil od modré čáry levou tyč Furchovy branky. Za hosty měl šanci Hradec, ale Frodl zasáhl. V čase 6:55 už hosté slavili vedení. Zpoza pravého kruhu se trefil obránce Křepelka. V 8. minutě šel pykat Jaks a hosté za 22 sekund početní výhodu využili. Po Pyrochtově přihrávce prostřelil Frodla z pravého kruhu Lakatoš.
V čase 11:11 domácí snížili také v početní výhodě. Vyloučený Lichtag se vrátil z trestné lavice po 20 sekundách, protože kombinaci Energie zakončil po Černochově finální přihrávce kanonýr Beránek. Za 121 sekund Bruslařský klub opět vedl o dvě branky. Skärbergovu střelu od modré čáry úspěšně tečoval Mazura.
Ve 14. minutě dostal Černoch za zásah do oblasti hlavy a krku na Suchého trest na pět minutě a do konce utkání, ale domácí se ubránili. Největší šanci měl Gríger.
Hosté na přelomu první a druhé třetiny odolali při trestu za špatné střídání. Hned po skončení přesilovky byl blízko snížení z dorážky Beránek, ale Furch jeho pokus mezi betony zneškodnil. Další příležitost Energie měl Jones. V 26. minutě vytěsnil Frodl maskou Rekonenovu ránu a chvíli zůstal otřesený ležet. Zvýšil mohli i Gríger a Fořt, karlovarský gólman ale zasáhl.
V polovině druhé části při trestu Kočího obral Beránek o puk Mosese, v úniku s prvním pokusem neuspěl, ale při brzdění dostal puk bruslí na podruhé za Furcha. Sudí Sýkora s Květoněm gól po kontrole u videa uznali a potvrdili jej opět po dalším zkoumání po trenérské výzvě Mladé Boleslav na nedovolené bránění gólmanovi.
Hosté šli navíc do oslabení, ale ubránili se. V 36. minutě už Západočeši vyrovnali. Z pravého kruhu se trefil k bližší tyči Jiskra. Vzápětí pomohla Furchovi po Jaksově střele tyč a další příležitost domácích měl Moravec.
V úvodu třetí třetiny odolal mladoboleslavský gólman při Jonesově šanci. Při Myšákově trestu si poradil Frodl s Grígerovým pokusem. V 47. minutě trefil při Skärbergově trestu levou tyč opět Jaks. V polovině třetí třetiny pálil nebezpečně na Furcha i Tomek. Při Křepelkově vyloučení na dvě plus dvě minuty už se domácí dočkali. Jaks v čase 52:06 už přes stínícího Beránka zamířil přesně.
Hosté odpověděli 122 sekund před koncem třetí třetiny. Myšák fauloval unikajícího Lakatoše a Rekonen z penalty překonal Frodla mezi betony. Hned v úvodu nastavení mohl otočit výsledek Gríger, ale domácí gólman si s jeho bekhendovým blafákem poradil. Nakonec se hosté přece jen radovali, když se z protiútoku trefil z pravého kruhu Lakatoš.
Třinec pokračuje ve spanilé jízdě, extraligovou tabulku vede o osm bodů. Proti Plzni se na body nadřel, uspěl až v samostatných nájezdech. České Budějovice zažívají po až nečekaně zdařilém startu menší úpadek, proti Kladnu na poslední chvíli zastavily sérii čtyř porážek.
Hradec v neděli sahal po osmém vítězství v řadě. Karlovým Varům podlehl 4:5, přičemž před polovinou utkání prohrával už 0:5. V tabulce je desátý, ale na druhou Kometu, která nezvládla tři z posledních čtyř duelů, ztrácí pouze šest bodů.
S nevyrovnaností výkonů bojují i Pardubice, proti Olomouci (1:2 v prodloužení) jim k úspěchu nestačilo ani 44 střeleckých pokusů. Plzeň se potřebuje nakopnout střelecky, v uplynulých pěti kolech udeřila osmkrát a brala jen čtyři body.
Vítkovice a Sparta dohrají zápas 19. kola ve středu od 17.30.